Хацкевич: Сегодня было домашнее судейство

Александр Хацкевич поделился эмоциями после поединка с греческим АЕКом.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал игру своих подопечных в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против греческого АЕКа:

"Что удалось, а что – нет? Динамо и не выиграло, и не проиграло – мы сегодня провели только первый тайм нашей двухматчевой дуэли с АЕКом. Удалось забить гол на чужом поле. Не удалось довести матч до победы. В контратаках нам нужно было играть смелее. Понятно, что во втором тайме мы уже в большей степени позиционно оборонялись, но отработали надежно, за исключением момента с пропущенным голом, где недоработали. Владение мячом во втором тайме было больше у АЕКа, но по темпу мы выдержали. Теперь с каждым матчем надо прибавлять.

Матч с Олимпиком? У нас есть небольшая проблема: трое наших футболистов пропустят матч с Олимпиком из-за дисквалификации. Так что ротации состава нам не избежать. Но приоритет у нас – это чемпионат Украины, мы не имеем права терять очки. Так что, начиная с завтрашнего дня, начинаем готовиться к поединку с Олимпиком, а уже после этого матча будем думать об АЕК.

Мбокани? После сегодняшней утренней разминки Мбокани сказал, что не готов к игре. Я попросил его выйти хотя бы на 30 минут, но он ответил, что не готов и к этому. К матчам нужно быть готовым. Как ментально, так и функционально

Много фолов? Отвечу коротко: сегодня было "домашнее судейство".

Ошибка Бойко? Рудько, который был в запасе, последний раз играл в июле. Бойко, как и Рудько, находился в тренировочном процессе. Вы заметили ошибку Бойко, она, конечно, имела место, и мы разберем этот момент. Но ведь были также и моменты, когда Денис сыграл просто здорово", – приводи слова главного тренера киевлян ресурс Динамо Киев от Шурика.

Напомним, что Динамо проведет в воскресенье, 18-го февраля, домашний матч с донецким Олимпиком в чемпионате Украине. А в следующий четверг, 22-го февраля, "бело-синее" в повторном матче сыграют дома с АЕКом.

Ранее Денис Бойко прокомментировал эпизод с пропущенным голом.

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