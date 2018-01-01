Бойко – о пропущенном голе: Не буду ни на кого перекладывать ответственность

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко поделился эмоциями после поединка Лиги Европы против греческого АЕКа.

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко пообщался с журналистами после ничейного матча с греческим АЕКом в 1/16 финала Лиги Европы:

"Отсутствие игровой практики? Нет, опыт у меня определенный есть, никуда он не делся. Тяжело играть после паузы, не чувствуешь ритм игры, но я счастлив, что снова вышел на поле в официальном матче, при заполненных трибунах и отличной атмосфере. Для меня это как глоток свежего воздуха.

Буду стараться в матчах и на тренировках, доказывать, что меня еще не нужно списывать со счетов.

Пропущенный гол? Концентрацию нужно сохранять до последнего, до свистка судьи или пока мяч не выйдет за пределы поля. Надо посмотреть, кто плохо сыграл, возможно, и моя ошибка. Пока сложно сказать. Не буду ни на кого перекладывать ответственность.

В конце матча подсели, хотя тренеры предупреждали нас не садиться назад. Возможно, не хватило немножко сил. Тренеры разберут игру и все нам расскажут", – сказал Бойко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, что ответный матч пройдет 22-го февраля в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи – в 20:00.

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