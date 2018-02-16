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Динамо не удержало победу над АЕКом

Комментариев: 2
Защищаясь весь второй тайм, киевляне все же пропустили от АЕКа.
Динамо сыграло вничью с АЕКом
Динамо сыграло вничью с АЕКом
uefa.com

Киевское Динамо сыграло вничью с греческим АЕКом в Афинах в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

На стартовых минутах киевляне отдали инициативу хозяевам, а сами сосредоточились на качественной игре в обороне. Стоит признать, что Динамо защищалось очень качественно, дисциплинировано и фактически ничего не дало создать игрокам АЕКа у своих ворот.

Плюс на 19-й минуте киевляне нашли свой шанс в контратаке, забив очень важный гол на выезде. Дерлис Гонсалес на фланге отобрал мяч у оппонента и прострелил в штрафную, куда набежал Виктор Цыганков и открыл счет в матче.

После забитого гола Динамо продолжало искать счастье в контратаках, но больше голов в тайме зрители не увидели.

Во втором тайме киевляне стали подсаживаться – начало сказываться то, что это был матч после долгого перерыва. Киевляне полностью сели в оборону, вроде бы уверенно и надежно обороняясь, но в тоже время давая возможности сопернику.

Плюс гости стали очень много фолить и это обернулось в итоге для них проблемами. На 80-й минуте за греков забил шведский футболист сербского происхождения Астрит Айдаревич первым своим касанием после выхода на замену отправил мяч в ворота Бойко после паса на дальнюю штангу Лазараса.

В итоге ничья 1:1 и все решится в ответной игре в Киеве через неделю.

АЕК – Динамо 1:1
Голы: Айдаревич, 81 – Цыганков, 19

АЕК: Баркас – Гало,  Враньеш, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Галанопулос (Айдаревич, 79) — Бакасетас, Ливая, Клонаридис (Христодулопулос, 52) – Якумакис (Араухо, 58)

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский — Цыганков, Гармаш (Беседин, 82), Дерлис Гонсалес — Мораес (Шапаренко, 90)

Предупреждения: Ливая, Враньеш — Хачериди, Гармаш, Шепелев, Мораес

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Теги: АЕК, Динамо Киев, отчет, обзор матча, Лига Европы, плей-офф, футбол
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Комментариев (2)
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Експерт  (аноним)  16.02.2018, 07:57
Оценка:  0
Експерт
Бігали як телята. Не буду більше вболівати, бо в команді не горить іскра до перемоги. Нехай вилітають. З такою грою дальше робити в немає що Лізі Еропи. І нічого їм не світить...
гость  (аноним)  16.02.2018, 07:39
Оценка:  0
гость
дЫнамо-дЫряво
Хач, выгони этого соплежуя Гармошку из команды, на это ж невозможно смотреть без слез
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