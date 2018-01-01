Эстерсунд – Арсенал 0:3 видео голов и обзор матча плей-офф Лиги Европы

Арсенал на выезде разбил шведский Эстерсунд. К вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Арсенал без проблем обыграл Эстерсунд twitter.com/Arsenal

Лондонский Арсенал на выезде расправился со шведским Эстерсундом 0:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Эстерсунд – Арсенал 0:3

Голы: Монреаль, 13, Папаяннопулос, 23 (автогол), Озил, 58 Эстерсунд: Кейта – Мукийби, Папаяннопулос, Петтерссон, Видгрен (Бергквист, 73) – Эдвардс, Нури (Теки, 46), Менса – Сема, Годдос, Геро (Хопкатт, 46) Арсенал: Оспина – Бельерин, Чеймберс, Мустафи, Монреаль (Колашинац, 73) – Ивоби, Эльненни, Мэйтленд-Найлз, Мхитарян (Нельсон, 84) – Озил, Уэлбек (Нкетиа, 82) На 90+1-й минуте Петтерссон не забил пенальти (сейв).

Isport.ua