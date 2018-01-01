Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Эстерсунд – Арсенал 0:3 видео голов и обзор матча плей-офф Лиги Европы

Комментариев: 0
Арсенал на выезде разбил шведский Эстерсунд. К вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Арсенал без проблем обыграл Эстерсунд
Арсенал без проблем обыграл Эстерсунд
twitter.com/Arsenal

Лондонский Арсенал на выезде расправился со шведским Эстерсундом 0:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Эстерсунд – Арсенал 0:3
Голы: Монреаль, 13, Папаяннопулос, 23 (автогол), Озил, 58

Эстерсунд: Кейта – Мукийби, Папаяннопулос, Петтерссон, Видгрен (Бергквист, 73) – Эдвардс, Нури (Теки, 46), Менса – Сема, Годдос, Геро (Хопкатт, 46)

Арсенал: Оспина – Бельерин, Чеймберс, Мустафи, Монреаль (Колашинац, 73) – Ивоби, Эльненни, Мэйтленд-Найлз, Мхитарян (Нельсон, 84) – Озил, Уэлбек (Нкетиа, 82)

На 90+1-й минуте Петтерссон не забил пенальти (сейв).

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Арсенал, Эстерсунд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь