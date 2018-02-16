АЕК – Динамо Киев 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Киевское Динамо сыграло вничью на выезде с греческим АЕКом.
Киевское Динамо сыграло вничью с греческим АЕКом в рамках 1/16 финала Лиги Европы в Афинах.
АЕК – Динамо 1:1
Голы: Айдаревич, 81 - Цыганков, 19
АЕК: Баркас – Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Галанопулос (Айдаревич, 79) – Бакасетас, Ливая, Клонаридис (Христодулопулос, 52) – Якумакис (Араухо, 58)
Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Гармаш (Беседин, 82), Дерлис Гонсалес – Мораес (Шапаренко, 90)
Предупреждения: Ливая, Враньеш – Хачериди, Гармаш, Шепелев, Мораес
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