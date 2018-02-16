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АЕК – Динамо Киев 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 5
Киевское Динамо сыграло вничью на выезде с греческим АЕКом.
Динамо играет с АЕК в 1/16 Лиги Европы
Динамо играет с АЕК в 1/16 Лиги Европы
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сыграло вничью с греческим АЕКом в рамках 1/16 финала Лиги Европы в Афинах.

АЕК – Динамо 1:1
Голы: Айдаревич, 81 - Цыганков, 19

АЕК: Баркас – Гало,  Враньеш, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Галанопулос (Айдаревич, 79) – Бакасетас, Ливая, Клонаридис (Христодулопулос, 52) – Якумакис (Араухо, 58)

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Гармаш (Беседин, 82), Дерлис Гонсалес – Мораес (Шапаренко, 90)

Предупреждения: Ливая, Враньеш – Хачериди, Гармаш, Шепелев, Мораес

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Теги: АЕК, Динамо Киев, видео голов, обзор матча, Лига Европы, плей-офф, футбол
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  16.02.2018, 08:45
Оценка:  0
гость
После команды 90х сейчас кошмар. И дело не в Лабоновском. Бездарный менеджмент, управление,селекция.стыбно смотреть. При Рауле и Реброве ещё было, чтот похоже на игру. Видно, что хотят от команды.
гость  (аноним)  16.02.2018, 08:43
Оценка:  0
гость
Ничего нового! Скоро уже как 20 лет мучаются на евроарене и постоянно отгребают от Шахтера! Может на старости лет и полузаю семечки на стадионе!?
гость  (аноним)  16.02.2018, 08:41
Оценка:  0
гость
Развалили команду, игра бей беги. Отскочили и то хорошо.
Мухоморище    16.02.2018, 07:31
Оценка:  0
Мухоморище
Отстой.Сурок,отдай команду,сколько можно издеваться над ДК.
ofizep    16.02.2018, 00:19
Оценка:  0
ofizep
Нікому не в обіду, але рівень 1 ліги УПЛ. Єлі додивився.
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