АЕК – Динамо Киев 1:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Киевское Динамо сыграло вничью на выезде с греческим АЕКом.

Динамо играет с АЕК в 1/16 Лиги Европы ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сыграло вничью с греческим АЕКом в рамках 1/16 финала Лиги Европы в Афинах.

АЕК – Динамо 1:1

Голы: Айдаревич, 81 - Цыганков, 19

АЕК: Баркас – Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Галанопулос (Айдаревич, 79) – Бакасетас, Ливая, Клонаридис (Христодулопулос, 52) – Якумакис (Араухо, 58)

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Гармаш (Беседин, 82), Дерлис Гонсалес – Мораес (Шапаренко, 90)

Предупреждения: Ливая, Враньеш – Хачериди, Гармаш, Шепелев, Мораес