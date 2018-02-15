Болельщики московского Спартака атаковали фанатов киевского Динамо в одном из баров в Греции.

Фанаты Динамо подрались с болельщиками Спартака в Греции

Фанаты московского Спартака напали на болельщиков киевского Динамо, которые отправились поддержать своих любимцев на матч Лиги Европы в Грецию.

Как сообщает издание Newsbeast, инцидент случился в одном из пабов Афин. Фанаты Спартака приехали в Грецию из Белграда, где они поддерживали друзей из Црвены Звезды в матче плей-офф Лиги Европы против московского ЦСКА.

Vídeo | Ultras del Spartak Moscú desplazados a Grecia atacan a ultras del Dynamo Kiev. 15.02.18. pic.twitter.com/kpeeMt1fwK — Ultras OF (@UltrasOF) 15 февраля 2018 г.

Отмечается, что полиция задержала несколько русских болельщиков, а среди украинцев были фанаты Днепра.

Напомним, что киевское Динамо в четверг, 15-го февраля, сыграет выездной матч против греческого АЕКа в 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи – в 22:05 по киевскому времени.

Ранее фанаты ЦСКА подрались накануне матча Лиги Европы.

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