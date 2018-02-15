Динамо - АЕК: стартовые составы

Динамо сыграет с АЕКом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо 22 февраля проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы. Соперником киевлян станет АЕК.

Первая встреча команд завершилась вничью со счетом 1:1. Киевляне забили важный гол на выезде в первом тайме, однако во второй половине отдали инициативу хозяевам и пропустили под занавес игры.

Названы составы команд, которые выйдут на поле НСК Олимпийскиий со стартовых минут.

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Буяльский, Шепелев – Гонсалес, Гармаш, Цыганков - Моораес

Запасные: Рудько, Хльобас, Бурда, Шапаренко, Беседин, Мыколенко, Смирный

АЕК: Баркас – Бакакис, Лампропулос, Чигринский, Гало – Галанопулос, Симоеш – Христодулопулос, Шояей, Бакасетас – Араужо

Запасные: Цинтотас, Айдаревич, Гиакумакис, Клонаридис, Януцос, Цанетопулос, Антониу

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Динамо - АЕК, которая начнется в 20:00.

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