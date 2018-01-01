АЕК – Динамо: стартовые составы
Динамо 15 февраля проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы. Соперником киевлян станет АЕК.
Названы составы команд, которые выйдут на поле Олимпийского стадиона в Афинах со стартовых минут.
АЕК: Баркас – Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Голанопулос - Бакасетас, Ливая, Клонаридис – Якумакис
Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Дерлис Гонсалес - Мораес
Запасные:
АЕК: Цитодас, Айдаревич, Христодулопулос, Араухо, Чигринский, Яннуцос, Дзанетпулос
Динамо: Рудько, Бурда, Шабанов, Шапаренко, Беседин, Миколенко, Смирный
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча АЕК – Динамо, которая начнется в 22:05.
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