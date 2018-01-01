АЕК – Динамо: стартовые составы

Динамо сыграет с АЕКом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Динамо 15 февраля проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы. Соперником киевлян станет АЕК.

Названы составы команд, которые выйдут на поле Олимпийского стадиона в Афинах со стартовых минут.

АЕК: Баркас – Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Голанопулос - Бакасетас, Ливая, Клонаридис – Якумакис

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк – Шепелев, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Дерлис Гонсалес - Мораес

Запасные:

АЕК: Цитодас, Айдаревич, Христодулопулос, Араухо, Чигринский, Яннуцос, Дзанетпулос

Динамо: Рудько, Бурда, Шабанов, Шапаренко, Беседин, Миколенко, Смирный

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча АЕК – Динамо, которая начнется в 22:05.

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