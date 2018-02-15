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Чигринский: Динамо – фаворит лишь на бумаге

Комментариев: 2
Дмитрий Чигринский не считает киевское Динамо явным фаворитом противостояния с АЕКом.
Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринский
aekfc.gr

Экс-игрок донецкого Шахтера, а ныне защитник греческого АЕКа заявил, что киевское Динамо является фаворитом противостояния плей-офф Лиги Европы лишь на бумаге:

"Мы этого и не скрываем – здесь все относятся к Динамо как к фавориту. Думаю, это закономерно. У Динамо большой опыт, команда из года в год играет в европейских соревнованиях. В свою очередь, у нас команда хоть и с именем в Греции, история есть, но последние годы были непростыми для АЕКа. Мы только возвращаемся на европейскую арену.

Все закономерно. Динамо считается фаворитом, но это фаворит только условно, на бумаге. А как оно будет на поле – увидим", – сказал Чигринский в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, что матч АЕК – Динамо состоится в четверг, 15-го февраля. Начало – в 22:05.

Ранее Николай Морозюк заявил, что считает АЕК жесткой и организованной командой. 

Смотрите также статистику киевского Динамо в матчах с греческими клубами.  

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Теги: футбол, Динамо, Лига Европы, АЕК, Дмитрий Чигринский
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.02.2018, 09:36
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гость
даунбаское дно решило пукнуть
гость  (аноним)  15.02.2018, 09:07
Оценка:  0
гость
Ты защитник на бумаге. Приведи себя в порядок, похож на бармалея!
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