Чигринский: Динамо – фаворит лишь на бумаге

Дмитрий Чигринский не считает киевское Динамо явным фаворитом противостояния с АЕКом.

Экс-игрок донецкого Шахтера, а ныне защитник греческого АЕКа заявил, что киевское Динамо является фаворитом противостояния плей-офф Лиги Европы лишь на бумаге:

"Мы этого и не скрываем – здесь все относятся к Динамо как к фавориту. Думаю, это закономерно. У Динамо большой опыт, команда из года в год играет в европейских соревнованиях. В свою очередь, у нас команда хоть и с именем в Греции, история есть, но последние годы были непростыми для АЕКа. Мы только возвращаемся на европейскую арену.

Все закономерно. Динамо считается фаворитом, но это фаворит только условно, на бумаге. А как оно будет на поле – увидим", – сказал Чигринский в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, что матч АЕК – Динамо состоится в четверг, 15-го февраля. Начало – в 22:05.

Ранее Николай Морозюк заявил, что считает АЕК жесткой и организованной командой.

Смотрите также статистику киевского Динамо в матчах с греческими клубами.

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