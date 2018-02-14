Морозюк: АЕК – организованная и достаточно жесткая команда

Николай Морозюк поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы против АЕКа.

Защитник киевского Динамо Николай Морозюк пообщался с журналистами в преддверии поединка плей-офф Лиги Европи против греческого АЕКа:

"Мы готовимся к этой игре очень серьезно и знаем, что это за соперник. Посмотрели немало их игр, знаем, что непросто играть при такой поддержке, как здесь (в Греции – прим. ред.). Видели, что АЕК – организованная и достаточно жесткая команда, но у нас есть свои задачи, и мы приехали за позитивным результатом, так что должны быть готовы ко всему.

Взаимодействия с новичками? У нас было для этого время – мы месяц работали вместе и провели достаточное количество игр. Также вспоминали связи между старыми игроками, нарабатывали их с новыми, поэтому завтра никаких проблем быть не должно.

Функциональное состояние? Действительно, мы сделали большой объем работы на сборах, сыграли много спаррингов. Надеюсь, к завтрашнему матчу готовы на все 100%. Уверен, будет тяжело, но мы должны сделать максимум, а может, и совершить невозможное, чтобы сражаться на равных. У соперника есть определенное преимущество, поскольку у них сейчас разгар чемпионата, они играют много официальных матчей. Мы ничего не можем изменить, так что все будем доказывать на футбольном поле", – цитирует Морозюка официальный сайт Динамо.

Напомним, что поединок АЕК – Динамо состоится в четверг, 15-го февраля. Начало встречи – в 22:05.

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