Хацкевич: Похожих на АЕК соперников у нас в этом сезоне Лиги Европы не было

Александр Хацкевич еще не определился с составом, который выйдет на матч в Греции.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал предстоящий матч своей команды против АЕКа в 1/16 Лиги Европы.

"АЕК — команда достаточно организованная. В первую очередь, она сильна командными взаимодействиями, очень организованная, дисциплинированная команда. Похожих соперников у нас в этом сезоне Лиги Европы не было, но в определенной степени АЕК напоминает Партизан.

Это двухматчевая дуэль. Так что с каким бы счетом завтрашний матч ни закончился, все в нашем противостоянии с АЕКом будет решаться в Киеве

Состав на завтрашний матч? В принципе, есть еще не то, что сомнения, а неопределенность по некоторым позициям, где есть конкуренция между исполнителями. Примем решение завтра. Но серьезных неясностей по составу нет. Вратарская позиция? Завтра мы посоветуемся с тренером вратарей и примем решение.

Главный козырь АЕКа? Повторюсь: АЕК силен организацией игры. Есть в составе греков и индивидуально сильные футболисты в линии атаки. На этом акцент ребятам мы тоже сделали. Всю информацию о сопернике команда получила. Завтра ребята должны воспользоваться этой информацией на футбольном поле", - отметил Хацкевич.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо Киев состоится в 15 февраля в городе Афины на Олимпийском стадионе Спирос Луис. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча АЕК – Динамо.

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