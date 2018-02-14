Копенгаген – Атлетико: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры считают мадридский Атлетико фаворитом встречи против Копенгагена в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Прогноз на матч Копенгаген – Атлетико от букмекеров Getty Images

Мадридский Атлетико в четверг, 15 февраля, проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором на выезде сыграет против Копенгагена.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является испанский клуб. Так, на победу Атлетико букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,57. Успех хозяев оценивается в 6,0, ничейный исход – 3,79.

Букмекеры из компании William Hill также считают "матрасников" фаворитом встречи, принимая ставки на триумф мадридского клуба с коэффициентом 1,57, а на победу датчан – 7,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы Копенгаген – Атлетико состоится 15 февраля на стадионе Телла Паркен в Копенгагене. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!