Наполи – РБ Лейпциг: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры считают Наполи фаворитом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Лейпцига.

Прогноз на матч Наполи – РБ Лейпциг от букмекеров instagram.com/officialsscnapoli

Наполи в четверг, 15 февраля, проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором будет принимать РБ Лейпциг.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является итальянский клуб. Так, на победу хозяев поля букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,95. Успех гостей оценивается в 3,6, ничейный исход – 3,6.

Букмекеры из компании William Hill также считают Наполи фаворитом встречи, принимая ставки на триумф команды Маурицио Сарри с коэффициентом 1,91, а на победу немецкого клуба – 4,0. Ничья в этом поединке оценивается в 3,5.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы Наполи – РБ Лейпциг состоится 15 февраля на стадионе Сан-Паоло в Неаполе. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

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