Динамо и АЕК встретятся на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Андрей Шевченко в матче против Панатинаикоса

Динамо 22 февраля проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа.

Первая встреча в Греции, которая завершилась со счетом 1:1, стала первой очной в истории противостояний команд.

Также "бело-синие" имели опыт встреч с греческими клубами: В4 Н2 П1, из них В3 Н0 П0 в родных стенах.

АЕК – Динамо 1:1 (Лига Европы-2017/18, 1/16 финала)

Олимпиакос – Динамо 2:2 (Кубок чемпионов-1975/76, 1/16 финала)

Динамо – Олимпиакос 1:0 (Кубок чемпионов-1975/76, 1/16 финала)

Динамо – ПАОК 4:0 (Кубок чемпионов-1976/77, 1/8 финала)

ПАОК – Динамо 0:2 (Кубок чемпионов-1976/77, 1/8 финала)

Панатинаикос – Динамо 2:1 (Лига чемпионов-1998/99, группой этап)

Динамо – Панатинаикос 2:1 (Лига чемпионов-1998/99, группой этап)

Напомним, ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы Динамо – АЕК состоится 22 февраля в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Обслужит встречу словенский рефери Матей Юг.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

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