Динамо – АЕК: как киевляне играли с греческими клубами
Динамо 22 февраля проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа.
Первая встреча в Греции, которая завершилась со счетом 1:1, стала первой очной в истории противостояний команд.
Также "бело-синие" имели опыт встреч с греческими клубами: В4 Н2 П1, из них В3 Н0 П0 в родных стенах.
АЕК – Динамо 1:1 (Лига Европы-2017/18, 1/16 финала)
Олимпиакос – Динамо 2:2 (Кубок чемпионов-1975/76, 1/16 финала)
Динамо – Олимпиакос 1:0 (Кубок чемпионов-1975/76, 1/16 финала)
Динамо – ПАОК 4:0 (Кубок чемпионов-1976/77, 1/8 финала)
ПАОК – Динамо 0:2 (Кубок чемпионов-1976/77, 1/8 финала)
Панатинаикос – Динамо 2:1 (Лига чемпионов-1998/99, группой этап)
Динамо – Панатинаикос 2:1 (Лига чемпионов-1998/99, группой этап)
Напомним, ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы Динамо – АЕК состоится 22 февраля в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Обслужит встречу словенский рефери Матей Юг.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.
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