Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо – АЕК: как киевляне играли с греческими клубами

Комментариев: 0
Динамо и АЕК встретятся на стадии 1/16 финала Лиги Европы.
Андрей Шевченко в матче против Панатинаикоса
Андрей Шевченко в матче против Панатинаикоса

Динамо 22 февраля проведет ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы против АЕКа.

Первая встреча в Греции, которая завершилась со счетом 1:1, стала первой очной в истории противостояний команд.

Также "бело-синие" имели опыт встреч с греческими клубами: В4 Н2 П1, из них В3 Н0 П0 в родных стенах.

АЕК – Динамо 1:1 (Лига Европы-2017/18, 1/16 финала)
Олимпиакос – Динамо 2:2 (Кубок чемпионов-1975/76, 1/16 финала)
Динамо – Олимпиакос 1:0 (Кубок чемпионов-1975/76, 1/16 финала)
Динамо – ПАОК 4:0 (Кубок чемпионов-1976/77, 1/8 финала)
ПАОК – Динамо 0:2 (Кубок чемпионов-1976/77, 1/8 финала)
Панатинаикос – Динамо 2:1 (Лига чемпионов-1998/99, группой этап)
Динамо – Панатинаикос 2:1 (Лига чемпионов-1998/99, группой этап)

Напомним, ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы Динамо – АЕК состоится 22 февраля в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Обслужит встречу словенский рефери Матей Юг.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 20:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Динамо Киев, АЕК, статистика встреч, история противостояний
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь