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Боруссия Д – Аталанта: прогноз и ставки букмекеров на матч

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Букмекеры считают дортмундскую Боруссию фаворитом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Аталанты.
Прогноз на матч Боруссия Д – Аталанта от букмекеров
Прогноз на матч Боруссия Д – Аталанта от букмекеров
Getty Images

Дортмундская Боруссия в четверг, 15 февраля, проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором будет принимать итальянскую Аталанту.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является дортмундский клуб. Так, на победу Боруссии букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,75. Успех гостей оценивается в 4,75, ничейный исход – 3,6.

Букмекеры из компании William Hill также считают дортмундцев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф "шмелей" с коэффициентом 1,73, а на победу Аталанты – 4,33. Ничья в этом поединке оценивается в 4,0.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы Боруссия Д – Аталанта состоится 15 февраля на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.

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Теги: Боруссия Д, Аталанта, Лига Европы, плей-офф, прогнозы на спорт, букмекеры, футбол
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