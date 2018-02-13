Фанаты ЦСКА подрались накануне матча Лиги Европы

Болельщики московского ЦСКА устроили потасовку с венграми накануне матча в Лиге Европы.

Болельщики московского ЦСКА по дороге на матч Лиги Европы против сербской Црвены Звезды успели подраться с гражданами Венгрии.

Болельщики "армейцев" что-то не поделили с венграми в электропоезде Дебрецен – Будапешт. На вокзале в Будапеште фанатов ЦСКА ожидало около двух граждан Венгрии. В итоге, между сторонами конфликта завязалась драка – написали московские фанаты в социальных сетях.

Сообщается, что потасовку прекратили полицейские Будапешта, которые задержали болельщиков ЦСКА.

Напомним, что матч Лиги Европы Црвена Звезда – ЦСКА пройдет во вторник, 13-го февраля. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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