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Фанаты ЦСКА подрались накануне матча Лиги Европы

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Болельщики московского ЦСКА устроили потасовку с венграми накануне матча в Лиге Европы.
Фанаты ЦСКА подрались накануне матча Лиги Европы
Фанаты ЦСКА подрались накануне матча Лиги Европы
sport-express.ru

Болельщики московского ЦСКА по дороге на матч Лиги Европы против сербской Црвены Звезды успели подраться с гражданами Венгрии.

Болельщики "армейцев" что-то не поделили с венграми в электропоезде Дебрецен – Будапешт. На вокзале в Будапеште фанатов ЦСКА ожидало около двух граждан Венгрии. В итоге, между сторонами конфликта завязалась драка – написали московские фанаты в социальных сетях.

Сообщается, что потасовку прекратили полицейские Будапешта, которые задержали болельщиков ЦСКА. 

Напомним, что матч Лиги Европы Црвена Звезда – ЦСКА пройдет во вторник, 13-го февраля. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, ЦСКА, фанаты, вне игры, Црвена Звезда
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