АЕК – Динамо Киев: смогут ли киевляне одержать победу в Греции?

Динамо проведет в Афинах первый официальный матч в 2018 году.

Динамо 15 февраля сыграет первую встречу 1/16 финала Лиги Европы. Соперником киевлян станет греческий АЕК.

Кто, по вашему мнению, сможет одержать победу в Афинах?

Напомним, первый поединок 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо Киев состоится 15 февраля в городе Афины (Греция). Обслужит матч испанский рефери Карлос Дель Серро.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 22:05.

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