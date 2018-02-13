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АЕК – Динамо Киев: смогут ли киевляне одержать победу в Греции?

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Динамо проведет в Афинах первый официальный матч в 2018 году.
АЕК – Динамо Киев: смогут ли киевляне одержать победу в Греции?
ФК Динамо Киев

Динамо 15 февраля сыграет первую встречу 1/16 финала Лиги Европы. Соперником киевлян станет греческий АЕК.

Кто, по вашему мнению, сможет одержать победу в Афинах?

 

Напомним, первый поединок 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо Киев состоится 15 февраля в городе Афины (Греция). Обслужит матч испанский рефери Карлос Дель Серро.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 22:05.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо Киев, АЕК, опрос
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  13.02.2018, 15:59
Оценка:  -1
гость
Да куда им, пидapacам, снова позорно просрут!
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