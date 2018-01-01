Переключиться на мобильную версию
Тренды:

АЕК – Динамо Киев: где смотреть матч Лиги Европы

Комментариев: 0
Где смотреть поединок АЕК – Динамо? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги Европы между АЕКом и Динамо.
Где смотреть матч Лиги Европы АЕК – Динамо Киев
Где смотреть матч Лиги Европы АЕК – Динамо Киев
ФК Динамо Киев

В четверг, 15 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Киевское Динамо в Афинах сыграет против АЕКа.

В прямом эфире поединок АЕК – Динамо покажут следующие украинские телеканалы: ТРК Украина и Футбол 2. Также данный матч можно посмотреть на канале Матч! Футбол 1.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо Киев состоится в 15 февраля в городе Афины на Олимпийском стадионе Спирос Луис. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте также будет доступна текстовая онлайн трансляция матча АЕК – Динамо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: АЕК, Динамо Киев, где смотреть, Лига Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь