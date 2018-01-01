АЕК – Динамо Киев: где смотреть матч Лиги Европы

Где смотреть поединок АЕК – Динамо? iSport.ua рассказывает, кто в прямом эфире покажет матч Лиги Европы между АЕКом и Динамо.

В четверг, 15 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Киевское Динамо в Афинах сыграет против АЕКа.

В прямом эфире поединок АЕК – Динамо покажут следующие украинские телеканалы: ТРК Украина и Футбол 2. Также данный матч можно посмотреть на канале Матч! Футбол 1.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо Киев состоится в 15 февраля в городе Афины на Олимпийском стадионе Спирос Луис. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте также будет доступна текстовая онлайн трансляция матча АЕК – Динамо.

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