АЕК – Динамо Киев: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Динамо сыграет с АЕКом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

В четверг, 15 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Киевское Динамо в Афинах сыграет против АЕКа.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является греческий клуб. Так, на победу АЕКа букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,25. Успех Динамо оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – 3,25.

Последние результаты АЕКа 11.02.2018 Чемпионат Греции АЕК Астерас 1:0 07.02.2018 Кубок Греции АЕК Олимпиакос 2:1 04.02.2018 Чемпионат Греции Олимпиакос АЕК 1:2 27.01.2018 Чемпионат Греции АЕК Ламия 2:0 24.01.2018 Кубок Греции Олимпиакос АЕК 0:0



Последние результаты Динамо 11.02.2018 Товарищеский матч Сарпборг Динамо Киев 1:0 08.02.2018 Товарищеский матч Динамо Киев Тяньцзинь Тэда 3:1 03.02.2018 Товарищеский матч Эстерсунд Динамо Киев 2:2 27.01.2018 Товарищеский матч Динамо Киев ЦСКА София 0:0 26.01.2018 Товарищеский матч Динамо Киев Осиек 3:2

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо Киев состоится в 15 февраля в городе Афины на Олимпийском стадионе Спирос Луис. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 15 февраля, начиная с 22:05 по киевскому времени.

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