АЕК – Динамо Киев: онлайн трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 15 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Киевское Динамо в Афинах сыграет против АЕКа.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является греческий клуб. Так, на победу АЕКа букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,25. Успех Динамо оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – 3,25.
|11.02.2018
|Чемпионат Греции
|АЕК
|Астерас
|1:0
|07.02.2018
|Кубок Греции
|АЕК
|Олимпиакос
|2:1
|04.02.2018
|Чемпионат Греции
|Олимпиакос
|АЕК
|1:2
|27.01.2018
|Чемпионат Греции
|АЕК
|Ламия
|2:0
|24.01.2018
|Кубок Греции
|Олимпиакос
|АЕК
|0:0
|11.02.2018
|Товарищеский матч
|Сарпборг
|Динамо Киев
|1:0
|08.02.2018
|Товарищеский матч
|Динамо Киев
|Тяньцзинь Тэда
|3:1
|03.02.2018
|Товарищеский матч
|Эстерсунд
|Динамо Киев
|2:2
|27.01.2018
|Товарищеский матч
|Динамо Киев
|ЦСКА София
|0:0
|26.01.2018
|Товарищеский матч
|Динамо Киев
|Осиек
|3:2
Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо Киев состоится в 15 февраля в городе Афины на Олимпийском стадионе Спирос Луис. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.
Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 15 февраля, начиная с 22:05 по киевскому времени.
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