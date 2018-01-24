Переключиться на мобильную версию
Тренды:

АЕК – Динамо Киев: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Комментариев: 0
Динамо сыграет с АЕКом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
АЕК – Динамо Киев: онлайн трансляция матча Лиги Европы
АЕК – Динамо Киев: онлайн трансляция матча Лиги Европы
ФК Динамо Киев

В четверг, 15 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Киевское Динамо в Афинах сыграет против АЕКа.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является греческий клуб. Так, на победу АЕКа букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,25. Успех Динамо оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – 3,25.

Последние результаты АЕКа

11.02.2018Чемпионат ГрецииАЕКАстерас1:0
07.02.2018Кубок ГрецииАЕКОлимпиакос2:1
04.02.2018Чемпионат ГрецииОлимпиакосАЕК1:2
27.01.2018Чемпионат ГрецииАЕКЛамия2:0
24.01.2018Кубок ГрецииОлимпиакосАЕК0:0
 

Последние результаты Динамо

11.02.2018Товарищеский матчСарпборгДинамо Киев1:0
08.02.2018Товарищеский матчДинамо КиевТяньцзинь Тэда3:1
03.02.2018Товарищеский матчЭстерсундДинамо Киев2:2
27.01.2018Товарищеский матчДинамо КиевЦСКА София0:0
26.01.2018Товарищеский матчДинамо КиевОсиек3:2

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо Киев состоится в 15 февраля в городе Афины на Олимпийском стадионе Спирос Луис. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 15 февраля, начиная с 22:05 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо Киев, АЕК, онлайн трансляция, голы, Лига Европы, плей-офф, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь