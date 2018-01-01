АЕК – Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров на матч
В четверг, 15 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Киевское Динамо в Афинах сыграет против АЕКа.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является греческий клуб. Так, на победу АЕКа букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,25. Успех Динамо оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – 3,25.
Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф греческого клуба с коэффициентом 2,3. На победу подопечных Александра Хацкевича – 3,3. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо Киев состоится в 15 февраля в городе Афины на Олимпийском стадионе Спирос Луис. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча АЕК – Динамо.
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