АЕК – Динамо Киев: прогноз и ставки букмекеров на матч

Букмекеры считают АЕК фаворитом встречи против киевского Динамо в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

Прогноз на матч АЕК – Динамо Киев от букмекеров ФК Динамо Киев

В четверг, 15 февраля, состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Киевское Динамо в Афинах сыграет против АЕКа.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном матче является греческий клуб. Так, на победу АЕКа букмекерская контора bet365 принимает ставки с коэффициентом 2,25. Успех Динамо оценивается в 3,2. А вероятность ничейного исхода – 3,25.

Букмекеры из компании William Hill также считают хозяев фаворитом встречи, принимая ставки на триумф греческого клуба с коэффициентом 2,3. На победу подопечных Александра Хацкевича – 3,3. Ничья в этом поединке оценивается в 3,1.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо Киев состоится в 15 февраля в городе Афины на Олимпийском стадионе Спирос Луис. Стартовый свисток – в 22:05 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча АЕК – Динамо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!