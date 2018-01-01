УЕФА подготовил крутое промо видео матча АЕК – Динамо

УЕФА подготовил промо видео к поединку 1/16 финала Лиги Европы между АЕКом и Динамо.

Пресс-служба УЕФА выпустила промо видео к поединку 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо. Авторы превью снабдили ролик фактами о нынешней еврокампании киевлян.

Добавим, что первый поединок между АЕКом и киевским Динамо пройдет 15 февраля в Греции. Начало встречи - в 22:05. Ответный матч запланирован на 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чигринский назвал Динамо фаворитом в матче с АЕКом.

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