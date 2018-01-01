Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА подготовил крутое промо видео матча АЕК – Динамо

Комментариев: 0
УЕФА подготовил промо видео к поединку 1/16 финала Лиги Европы между АЕКом и Динамо.
УЕФА подготовил крутое промо видео матча АЕК – Динамо
УЕФА подготовил крутое промо видео матча АЕК – Динамо
ФК Динамо Киев

Пресс-служба УЕФА выпустила промо видео к поединку 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо. Авторы превью снабдили ролик фактами о нынешней еврокампании киевлян.

Добавим, что первый поединок между АЕКом и киевским Динамо пройдет 15 февраля в Греции. Начало встречи - в 22:05. Ответный матч запланирован на 22 февраля. 

Ранее сообщалось, что Дмитрий Чигринский назвал Динамо фаворитом в матче с АЕКом.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, АЕК
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь