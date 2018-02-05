Чигринский: Не думаю, что мы напугали Динамо

Украинский защитник Дмитрий Чигринский прокомментировал победу АЕКа над Олимпиакосом в 20-м туре греческой Суперлиги.

"Напугали ли мы Динамо? Не думаю. Конечно, это был информативный матч для тренеров киевской команды, но далеко не самый показательный.

Наш тренер много внимания уделяет, к примеру, прессингу, но все равно – в каждом поединке есть свои нюансы, которые зависят от соперника, от умения его исполнителей выходить из обороны в атаку.

Признаться, я только после матча узнал, что в Грецию прилетел Александр Хацкевич. Сказал об этом тренеру, а он говорит: "Я так и думал". Полетят ли наши разведчики в Испанию? Точно не знаю, но слышал, что представитель АЕКа будет на матче Динамо в чемпионате Украины, уже после того, как мы сыграем с киевлянами в Афинах.

У меня тут начинают уже потихоньку спрашивать, какое на Олимпийском поле, какие подбирать бутсы и так далее. Но все равно – еще рано. В среду нас снова ждет матч с Олимпиакосом – ответный в Кубке. В воскресенье сыграем с Астерасом в чемпионате, а потом начнем готовиться к Динамо", – приводит слова zbirna.com

Отметим, что АЕК обыграл Олимпиакос в 20-м туре чемпионата Греции по футболу. Дмитрий Чигринский отличился забитым голом, сравняв счет на 87-й минуте матча, после чего его команда сумела дожать соперника в компенсированное время (2:1).

Ранее украинский защитник назвал Динамо фаворитом в поединке с АЕКом.

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