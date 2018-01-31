Чигринский: Тренер один раз разговаривал со мной по поводу Динамо, кое-что уточнял

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о предстоящей встрече с Динамо в Лиге Европы.

Украинский игрок АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о встрече с Динамо в матче 1/16 финала Лиги Европы, а также поведал, что пропустил несколько тренировок из-за болезни.

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“На позапрошлой неделе у меня было сильное отравление. Три дня пропустил, не тренировался, но после этого сыграл в двух матчах. Поэтому в минувшем туре, во встрече с Ламией, тренер решил предоставить мне отдых. Чувствую я себя отлично, но дело в том, что у АЕК в феврале - восемь матчей за 28 дней. При этом два - против Олимпиакоса и два - против Динамо.

Неудивительно, что при таком графике игру киевлян вместе с командой мы пока не смотрели — не до этого сейчас. Да и тренер, если честно, только один раз разговаривал со мной на тему Динамо. Кое-что уточнял.

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Думаю, информации будет достаточно. Тем более что в Испании у нашего наставника есть знакомые, которые рассказывают ему все по спаррингам команды Александра Хацкевича“, – приводит слова Чигринского Команда №1.

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 15 февраля в столице Греции Афинах, ответная игра пройдет в Киеве 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Динамо объявило о подписании четвертого новичка нынешней зимой.

Отмечалось, что новый защитник Карлос Самбрано – первый перуанец в истории Динамо.

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