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Панаитоликос – АЕК: будущий соперник Динамо в обзоре матча чемпионата Греции

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АЕК разгромил Панаитоликос в матче 16-го тура национального первенства.
Игроки АЕКа праздную взятие ворот соперника
Игроки АЕКа праздную взятие ворот соперника
aekfc.gr

В матче шестнадцатого тура чемпионата Греции по футболу соперник киевского Динамо по 1/16 финала Лиги Европы АЕК обыграл на выезде Панаитоликос – 4:1.

В составе афинского клуба отличились Анастасиос Бакасетас, Лазарос Христодулопулос, Серхио Араухо и Элдер Лопеш. Наш соотечественник Дмитрий Чигринский провел на поле все 90 минут.

Ранее iSport.ua знакомил читателей с ближайшим соперником Динамо в Лиге Европы.

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Теги: футбол, АЕК, Динамо Киев, чемпионат Греции по футболу, Лига Европы, видео голов, обзор матча
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