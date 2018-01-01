Панаитоликос – АЕК: будущий соперник Динамо в обзоре матча чемпионата Греции

АЕК разгромил Панаитоликос в матче 16-го тура национального первенства.

В матче шестнадцатого тура чемпионата Греции по футболу соперник киевского Динамо по 1/16 финала Лиги Европы АЕК обыграл на выезде Панаитоликос – 4:1.

В составе афинского клуба отличились Анастасиос Бакасетас, Лазарос Христодулопулос, Серхио Араухо и Элдер Лопеш. Наш соотечественник Дмитрий Чигринский провел на поле все 90 минут.

Ранее iSport.ua знакомил читателей с ближайшим соперником Динамо в Лиге Европы.