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Чигринский: Динамо – фаворит в матче против АЕКа, но мы не должны их бояться

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Защитник греческого клуба поделился мнением о предстоящем противостоянии с Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.
Дмитрий Чигринский (по центру) с партнерами по команде
Дмитрий Чигринский (по центру) с партнерами по команде
aekfc.gr

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский считает, что фаворитами в их противостоянии с Динамо в 1/16 финала Лиги Европы будут киевляне.

"Думаю, у них больше опыта, поэтому они фавориты в нашем противостоянии, но все решится на поле. Безусловно, мы уважаем Динамо, но мы не должны их бояться, как не боялись ни одного из наших предыдущих соперников", – цитирует Чигринского Sportdog.gr.

"Да, для Динамо это будет первый официальный матч за два месяца, но в этот период у них также будет возможность лучше подготовиться, ведь у них относительно новый коллектив. Летом они сменили тренера, игровой стиль и все еще находятся в процессе становления.

Еще одно их преимущество в том, что у них больше игроков с опытом выступлений в еврокубках. Также они будут лучше адаптированы к погоде в Украине. Посмотрим. Все эти детали очень важны и мы должны быть готовыми ко всему. Но не стоит забывать, что каждый матч начинается со счета 0:0 и у всех равные шансы на победу", – считает украинский футболист.

Напомним, что первый матч состоится 15 февраля в столице Греции Афинах, ответная игра – 22 февраля в Киеве.

Ранее сообщалось, что владелец АЕК заплатит игрокам команды миллион за проход Динамо.

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Теги: Дмитрий Чигринский, АЕК, Динамо Киев, Лига Европы, футбол
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