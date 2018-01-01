Владелец АЕК заплатит игрокам команды миллион за проход Динамо

Димитрис Мелисанидис заплатит игрокам АЕКа по одному миллиону евро, если они пройдут Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.

Владелец АЕКа Димитрис Мелисанидис предложил своим футболистам 1 миллион евро премиальных за проход Динамо в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Gazzetta.gr

Отметим, что функционер греческого клуба уже пообещал игрокам команды 300 тысяч за то, что они преодолели групповой раунд.

Однако есть один минус: если игроки АЕКа по сумме двух встреч уступят "бело-синим", то они потеряют премиальные за выход из группы. Сообщается, что футболисты согласились на такое условие.

Ранее наставник Динамо Александр Хацкевич поделился мнением о сопернике в Лиге Европы.