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Владелец АЕК заплатит игрокам команды миллион за проход Динамо

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Димитрис Мелисанидис заплатит игрокам АЕКа по одному миллиону евро, если они пройдут Динамо в 1/16 финала Лиги Европы.
АЕК
АЕК
aekfc.gr

Владелец АЕКа Димитрис Мелисанидис предложил своим футболистам 1 миллион евро премиальных за проход Динамо в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Gazzetta.gr

Отметим, что функционер греческого клуба уже пообещал игрокам команды 300 тысяч за то, что они преодолели групповой раунд.

Однако есть один минус: если игроки АЕКа по сумме двух встреч уступят "бело-синим", то они потеряют премиальные за выход из группы. Сообщается, что футболисты согласились на такое условие.

Ранее наставник Динамо Александр Хацкевич поделился мнением о сопернике в Лиге Европы.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо Киев, АЕК
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