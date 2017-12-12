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Лига Европы: букмекеры оценили шансы команд на победу в турнире

Комментариев: 5
Представляем вашему вниманию котировки букмекеров на победу команд в Лиге Европы сезона-2017/18.
Лига Европы: прогноз и ставки букмекеров на победу в турнире
Лига Европы: прогноз и ставки букмекеров на победу в турнире
Getty Images

После жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы букмекеры определили фаворитов турнира.

По данным компании betcity, самые высокие шансы на победу в нынешнем розыгрыше ЛЕ по-прежнему имеет мадридский Атлетико. За ним следуют Арсенал и Лацио.

Вашему вниманию котировки букмекеров на победу команд в Лиге Европы сезона-2017/18:

Атлетико Мадрид – 2,4
Арсенал – 4,0
Лацио – 8,5
РБ Лейпциг – 10,0
Марсель – 11,0
Спортинг – 18,0
РБ Зальцбург – 20,0
ЦСКА Москва – 25,0

Ранее букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига Европы, прогноз, ставки букмекеров
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  16.03.2018, 15:38
Оценка:  0
гость
Реально есть 3 командые могли создать проблеммы Динаом и одна из них попалось в 1/)) Арсенал возьмет чемпионство и будет играть суперкубок с Баварией!
its_ok    13.12.2017, 18:22
Оценка:  +2
its_ok
до Милана согласен, но все остальное Динамо Киев реально пройти
elvis-kong    12.12.2017, 19:37
Оценка:  +3
elvis-kong
было бы интересно динамо - спартак
гость  (аноним)  12.12.2017, 15:06
Оценка:  -2
гость
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гость  (аноним)  12.12.2017, 14:51
Оценка:  -2
гость
В финале Лиги Европы встретятся Динамо Киев и Спартак Москва. Гы - Гы - Гы.
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