Лига Европы: букмекеры оценили шансы команд на победу в турнире
Представляем вашему вниманию котировки букмекеров на победу команд в Лиге Европы сезона-2017/18.
После жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы букмекеры определили фаворитов турнира.
По данным компании betcity, самые высокие шансы на победу в нынешнем розыгрыше ЛЕ по-прежнему имеет мадридский Атлетико. За ним следуют Арсенал и Лацио.
Вашему вниманию котировки букмекеров на победу команд в Лиге Европы сезона-2017/18:
Атлетико Мадрид – 2,4
Арсенал – 4,0
Лацио – 8,5
РБ Лейпциг – 10,0
Марсель – 11,0
Спортинг – 18,0
РБ Зальцбург – 20,0
ЦСКА Москва – 25,0
Ранее букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов.
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