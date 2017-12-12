Лига Европы: букмекеры оценили шансы команд на победу в турнире

Представляем вашему вниманию котировки букмекеров на победу команд в Лиге Европы сезона-2017/18.

Лига Европы: прогноз и ставки букмекеров на победу в турнире Getty Images

После жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы букмекеры определили фаворитов турнира.

По данным компании betcity, самые высокие шансы на победу в нынешнем розыгрыше ЛЕ по-прежнему имеет мадридский Атлетико. За ним следуют Арсенал и Лацио.

Вашему вниманию котировки букмекеров на победу команд в Лиге Европы сезона-2017/18:

Атлетико Мадрид – 2,4

Арсенал – 4,0

Лацио – 8,5

РБ Лейпциг – 10,0

Марсель – 11,0

Спортинг – 18,0

РБ Зальцбург – 20,0

ЦСКА Москва – 25,0

Ранее букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов.