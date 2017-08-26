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Динамо в Лиге Европы: расписание и результаты матчей

Комментариев: 7
Динамо стартует в групповом этапе Лиги Европы 14 сентября в Киеве.
Стартовый состав киевского Динамо на матч 1-го тура против Скендербеу
Стартовый состав киевского Динамо на матч 1-го тура против Скендербеу
ФК Динамо Киев

Динамо не сумело пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, продолжив еврокубковый сезон во втором по престижности клубном турнире Европы.

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Соперниками кивлян по группе В стали с Янг Бойз (Швейцария), Партизан (Сербия) и Скендербеу (Албания).

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы "бело-синим" достался греческий АЕК. Одолев греков по сумме двух встреч, подопечные Александра Хацкевича в 1/8 финала встретятся с Лацио.

Бомбардиры:

Жуниор Мораес – 7;
Виктор Цыганков – 3;
Николай Морозюк – 2;
Дьемерси Мбокани – 2;
Виталий Буяльский – 2;
Сергей Сидорчук – 1;
Назарий Русин – 1.

Расписание матчей:

– Плей-офф

15.03 (20:00) Динамо – Лацио

8 марта

Лацио – Динамо 2:2
Голы: Иммобиле, 54, Андерсон, 62 – Цыганков, 52, Мораес, 67

Лацио: Стракоша, Раду, Де Врей, Уоллас (Нани, 85), Баста (Патрик, 74), Милинкович-Савич, Лукас, Мурджа (Пароло, 74), Лукаку, Фелипе Андерсон, Иммобиле.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич, Буяльский, Гармаш, Морозюк, Шапаренко (Мораес, 67), Цыганков, Беседин.

Предупреждения: Мурджа, Милинкович-Савич, Лукаку – Пиварич, Кадар, Гармаш, Бойко

Удаление: Гармаш

22 февраля

Динамо – АЕК 0:0

Динамо: Бойко, Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк, Буяльский, Шепелев (Беседин, 76), Гонсалес, Гармаш, Цыганков, Мораес

АЕК: Баркас, Бакакис, Лабропулос, Чигринский, Гало, Галанопулос (Айдаревич, 81), Симоэс, Христодулопулос (Якумакис, 74), Шоджаеи, Бакасетас (Клонаридис, 70), Араухо

Предупреждения: Мораес – Симоэс, Галанопулос, Гало, Масуд, Чигринский, Араухо.

15 февраля

АЕК – Динамо 1:1
Голы: Айдаревич, 81 – Цыганков, 19

АЕК: Баркас, Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис, Симоэш, Галанопулос (Айдаревич, 79), Бакасетас, Ливая, Клонаридис (Христодулопулос, 52), Якумакис (Араухо, 58)

Динамо: Бойко, Кендзера, Хачериди, Кадар, Морозюк, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Гармаш (Беседин, 82), Гонсалес, Мораес (Шапаренко, 90)

Предупреждения: Ливая, Враньеш – Хачериди, Гармаш, Шепелев, Мораес

 

– Групповой этап

Группа B

 КомандаИВНПМО
1.Динамо641115-913
2.Партизан62228-98
3.Янг Бойз61327-86
4.Скендербеу61236-105

 

7 декабря

Динамо – Партизан 4:1
Голы: Морозюк, 6, Мораес, 28, 31, 77 – Евтович, 45+3

Динамо: Бущан, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Шепелев, Буяльский (Гармаш, 66), Морозюк, Шапаренко (Беседин, 77), Цыганков (Гонсалес, 83), Мораес

Партизан: Стойкович, Вуличевич, Н. Р. Милетич,  Митрович, Н. Г. Милетич, Пантич, Бильер (Джуричкович, 77), Евтович, Сума, Соломон (Ожегович, 66), Тавамба

Предупреждения: Морозюк, Шепелев – Бильер, Н. Г. Милетич, Джуричкович

23 ноября

Скендербеу – Динамо 3:2
Голы: Лиляй, 18, Джеймс, 53, Сове, 56 – Цыганков, 16, Русин, 90+1

Скендербеу: Шехи, Вангели, Радаш, Алити, Мици, Музака, Османи (Нимага, 70), Лиляй, Гавазай (Таку, 72), Сове (Дита, 90), Аденийи

Динамо: Бущан, Кендзера (Русин, 71), Хачериди, Кадар, Пиварич, Морозюк, Корзун (Шапаренко, 60), Шепелев, Цыганков, Беседин, Мораес

Предупреждение: Радаш, Джеймс – Бущан

2 ноября

Янг Бойз – Динамо 0:1
Гол: Буяльский, 70

Янг Бойз: Фон Бальмос, Мбабу, Касим, Фон Берген, Лотомба, Сулеймани Эбишер, Соу, Фасснахт (Шик, 80), Нсаме (Нгамалеу, 73), Ассале.

Динамо: Бущан, Вида, Хачериди, Кендзера (Кравец, 46), Пиварич, Корзун, Гармаш, Морозюк, Гонсалес, Буяльский (Шепелев, 87), Мораес.

Предупреждения: Эбишер – Корзун, Кравец, Буяльский, Гармаш

19 октября

Динамо – Янг Бойз 2:2 
Голы: Мбокани, 34, Морозюк, 49 – Ассале, 17, 40.

Динамо: Коваль, Кендзера, Вида (Пантич, 80), Кадар, Пиварич, Морозюк, Сидорчук (Гармаш, 62), Буяльский, Гонсалес, Мораес, Мбокани (Беседин, 90+2).

Янг Бойз: фон Бальмос, Мбабу, фон Берген, Нуху, Лотомба, Фасснахт, Саного, Соу (Эбишер, 76), Сулеймани, Нгамалеу (Шик, 85), Ассале (Нсаме, 90). 

Предупреждения: Фасснахт, Мбабу, Саного.

Удаление: Саного

28 сентября

Партизан – Динамо 2:3
Голы: Ожегович, 34, Тавамба, 42 – Мораес, 55 (с пенальти), 84, Буяльский, 68

Партизан: Стойкович, Вуличевич, Остоич, Милетич I, Милетич II, Радин, Янкович (Йованович), Эвертон Бильер, Сума (Пантич, 75), Ожегович, Тавамба

Динамо: Коваль, Кендзера, Кадар, Вида, Пиварич, Сидорчук, Буяльский (Морозюк, 90+1), Цыганков (Мораес, 46), Гармаш, Гонсалес, Кравец (Беседин, 46)

Предупреждения: Янкович, Эвертон – Кравец, Сидорчук

14 cентября

Динамо – Скендербеу 3:1
Голы: Сидорчук, 47, Мораес, 49, Мбокани, 65 (с пенальти) – Музака, 39

Динамо: Коваль, Вида, Хачериди, Кадар, Пиварич, Буяльский, Сидорчук, Цыганков (Морозюк, 70), Гармаш (Мораес, 46), Гонсалес (Гусев, 83), Мбокани

Скендербеу: Шехи, Вангели, Радаш, Яшаница (Алити, 68), Мици, Османи (Гавазай,60), Музака, Дита, Лиляй, Джеймс (Сахити, 76), Сове

Предупреждения: Гонсалес, Буяльский – Музака, Вангели, Мици, Радаш

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Теги: футбол, Динамо Киев, Лига Европы, расписание матчей, результаты матчей
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  11.12.2017, 18:22
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гость  (аноним)  20.10.2017, 00:48
Оценка:  0
гость
Дынама опять обосралась
гость  (аноним)  20.10.2017, 00:47
Оценка:  0
гость
Все нет в Киеве команды , осталась кусок говна
гость  (аноним)  20.10.2017, 00:47
Оценка:  0
гость
Какая же это позорная команда . Дерьнамо Киев , тьфу бл#
александр  (аноним)  14.09.2017, 23:26
Оценка:  0
александр
я тупой дебил я даже писать грамотно не умею обоссыте меня пожалуста
александр  (аноним)  26.08.2017, 17:59
Оценка:  0
александр
а вкиеве не опасно не день бардак
александр  (аноним)  26.08.2017, 17:57
Оценка:  0
александр
динамо трусы они позорят дедов и отцов небоясь смерти играли с немцами и выйграли
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