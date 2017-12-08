Жеребьевка Лиги Европы: онлайн трансляция начнется 17 декабря

iSport.ua рассказывает о жеребьевке группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19.

В швейцарском Ньоне в понедельник, 17 декабря, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой примут участие следующие команды:

Сеяные:

Арсенал (Англия)

Айнтрахт (Германия)

Бенфика (Португалия)

Валенсия (Испания)

Динамо Загреб (Хорватия)

Динамо Киев (Украина)

РБ Зальцбург (Австрия)

Зенит (Россия)

Интер (Италия)

Наполи (Италия)

Челси (Англия)

Несеяные:

Брюгге (Бельгия)

Виктория (Чехия)

Шахтер (Украина)

Галатасарай (Турция)

Лацио (Италия)

Спортинг (Португалия)

Фенербахче (Турция)

Обладатели путевки в плей-офф (место определится позже):

Байер (Германия)

Бетис (Испания)

Цюрих (Швейцария)

*Еще 11 участников плей-офф станут известны позже

Процедура жеребьевки

- Команды будут разбиты на две корзины: 12 победителей групп и четыре лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов, получат статус сеяных;

- Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися четырьмя клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов;

- Сеяные команды ответный матч проводят дома.

- Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Начало жеребьевки – в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, в 1/16 финала ЛЕ примут участие сразу два представителя Украины – донецкий Шахтер, занявший третье место в ЛЧ, и киевское Динамо, успешно преодолевшее групповую стадию турнира.