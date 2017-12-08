Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Жеребьевка Лиги Европы: онлайн трансляция начнется 17 декабря

Комментариев: 6
iSport.ua рассказывает о жеребьевке группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19.
Жеребьевка Лиги Европы: онлайн трансляция
Жеребьевка Лиги Европы: онлайн трансляция
Getty Images

В швейцарском Ньоне в понедельник, 17 декабря, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой примут участие следующие команды:

Сеяные:
Арсенал (Англия)
Айнтрахт (Германия)
Бенфика (Португалия)
Валенсия (Испания)
Динамо Загреб (Хорватия)
Динамо Киев (Украина)
РБ Зальцбург (Австрия)
Зенит (Россия)
Интер (Италия)
Наполи (Италия)
Челси (Англия)

Несеяные:
Брюгге (Бельгия)
Виктория (Чехия)
Шахтер (Украина)
Галатасарай (Турция) 
Лацио (Италия)
Спортинг (Португалия)
Фенербахче (Турция)

Обладатели путевки в плей-офф (место определится позже):
Байер (Германия)
Бетис (Испания)
Цюрих (Швейцария)

*Еще 11 участников плей-офф станут известны позже

Процедура жеребьевки

- Команды будут разбиты на две корзины: 12 победителей групп и четыре лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов, получат статус сеяных;
- Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися четырьмя клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов;
- Сеяные команды ответный матч проводят дома.
- Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Начало жеребьевки – в 14:00 по киевскому времени.

Напомним, в 1/16 финала ЛЕ примут участие сразу два представителя Украины – донецкий Шахтер, занявший третье место в ЛЧ, и киевское Динамо, успешно преодолевшее групповую стадию турнира.

Поделись:
Теги: жеребьевка, Лига Европы, жеребьевка Лиги Европы, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  31.08.2018, 15:22
Оценка:  0
гость
ДК попало на яблочки в астану к рену в гости. Самая слабая группа. А землякам из Ворсклы пожелаем успеха в нелёгкой борьбе с .......... Карабахом.
петенька  (аноним)  23.07.2018, 14:43
Оценка:  -1
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  23.02.2018, 17:17
Оценка:  0
гость
Милан -Арсенал будет интересно глянуть...и те, и другие сейчас не на высоте, будет борьба!
гость  (аноним)  09.12.2017, 08:20
Оценка:  0
гость
Црвена Звезда
гость  (аноним)  08.12.2017, 18:44
Оценка:  -1
гость
Лучший сайт с прогнозами на футбол. Высокие коэффициенты. Матчи с фиксироваными исходами. Скидки и пробные матчи гаранторованы. Сайт - 1einsider.com
its_ok    08.12.2017, 15:52
Оценка:  0
its_ok
Динамо К. - АЕК
Динамо К. - Лион
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь