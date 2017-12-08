Жеребьевка Лиги Европы: онлайн трансляция начнется 17 декабря
В швейцарском Ньоне в понедельник, 17 декабря, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой примут участие следующие команды:
Сеяные:
Арсенал (Англия)
Айнтрахт (Германия)
Бенфика (Португалия)
Валенсия (Испания)
Динамо Загреб (Хорватия)
Динамо Киев (Украина)
РБ Зальцбург (Австрия)
Зенит (Россия)
Интер (Италия)
Наполи (Италия)
Челси (Англия)
Несеяные:
Брюгге (Бельгия)
Виктория (Чехия)
Шахтер (Украина)
Галатасарай (Турция)
Лацио (Италия)
Спортинг (Португалия)
Фенербахче (Турция)
Обладатели путевки в плей-офф (место определится позже):
Байер (Германия)
Бетис (Испания)
Цюрих (Швейцария)
*Еще 11 участников плей-офф станут известны позже
Процедура жеребьевки
- Команды будут разбиты на две корзины: 12 победителей групп и четыре лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов, получат статус сеяных;
- Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися четырьмя клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов;
- Сеяные команды ответный матч проводят дома.
- Клубы, игравшие в одной группе или представляющие одну национальную ассоциацию, разводятся по разным парам. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.
Начало жеребьевки – в 14:00 по киевскому времени.
Напомним, в 1/16 финала ЛЕ примут участие сразу два представителя Украины – донецкий Шахтер, занявший третье место в ЛЧ, и киевское Динамо, успешно преодолевшее групповую стадию турнира.
Полная версия правил
Динамо К. - Лион