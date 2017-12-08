Жеребьевка Лиги Европы: онлайн трансляция начнется в 14:00
В пятницу, 16 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.
На этой стадии жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.
Жеребьевка будет транслироваться на UEFA.com и на канале Футбол 1.
Участники 1/4 финала Лиги Европы:
Атлетико (Испания)
Марсель (Франция)
Спортинг (Португалия)
Лацио (Италия)
РБ Лейпциг (Германия)
Арсенал (Англия)
ЦСКА (Россия)
Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные - 12 апреля. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.
На iSport.ua пройдет текстовая онлайн трансляция, которая будет доступна в этой статье в день жеребьевки.
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