Жеребьевка Лиги Европы: онлайн трансляция начнется 16 марта в 14:00

iSport.ua рассказывает все о жеребьевке 1/4 финала Лиги Европы сезона-2017/18.

В пятницу, 16 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.

На этой стадии ;еребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Жеребьевка будет транслироваться на UEFA.com и на канале Футбол 1.

Участники 1/4 финала Лиги Европы:

Атлетико (Испания)

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные - 12 апреля. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

На iSport.ua пройдет текстовая онлайн трансляция, которая будет доступна в этой статье в день жеребьевки.