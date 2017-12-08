Жеребьевка Лиги Европы: онлайн начнется в 14:00

iSport.ua рассказывает о жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19.

В понедельник, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Начало церемонии – в 14:00 по киевскому времени.

Своего соперника узнает луганская Заря, которая вступает в борьбу за трофей. Также в жеребьевке также примет участие пара Юргорден - Мариуполь.

И Заря и приазовцы из-за низкого рейтинга будут в когорте несеянных команд.

Непосредственно перед жеребьевкой команды / игровые пары (72 участника) будут разделены на мини-группы, что значительно сузит для наших полпредов круг возможных соперников.

Начало жеребьевки в 14:00.

На iSport.ua пройдет текстовая онлайн трансляция, которая будет доступна в этой статье в день жеребьевки.