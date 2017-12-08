Жеребьевка Лиги Европы: онлайн начнется в 13:00

iSport.ua рассказывает все о жеребьевке 1/2 финала Лиги Европы сезона-2017/18.

В пятницу, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы. Начало церемонии – в 13:00 по киевскому времени.

На этой стадии жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый полуфинальный матч на своем поле.

Участники 1/2 финала Лиги Европы:

Атлетико (Испания)

Марсель (Франция)

Арсенал (Англия)

РБ Зальцбург (Австрия)

Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные - 3 мая. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

На iSport.ua пройдет текстовая онлайн трансляция, которая будет доступна в этой статье в день жеребьевки.