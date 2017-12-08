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Жеребьевка Лиги Европы: как это было

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iSport.ua рассказывает все о жеребьевке 1/2 финала Лиги Европы сезона-2017/18.
Жеребьевка Лиги Европы: онлайн трансляция
Жеребьевка Лиги Европы: онлайн трансляция
Getty Images

В пятницу, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы. Начало церемонии – в 13:00 по киевскому времени.

 

На этой стадии жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый полуфинальный матч на своем поле.

Участники 1/2 финала Лиги Европы:

Атлетико (Испания)
Марсель (Франция)
Арсенал (Англия)
РБ Зальцбург (Австрия)

Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные - 3 мая. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

На iSport.ua пройдет текстовая онлайн трансляция, которая будет доступна в этой статье в день жеребьевки.

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Теги: жеребьевка, Лига Европы, жеребьевка Лиги Европы
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Комментариев (4)
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