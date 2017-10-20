Таблица коэффициентов УЕФА: Мариуполь принес первые очки в сезоне
Ничья Мариуполя в Швеции в матче с Юргорденом принесла в национальную копилку пол-очка (в квалификационных раундах за победу дают одно очко, за ничью — 0,5).
Если к этому добавить четыре бонусных очка Шахтера за участие на групповом этапе Лиги чемпионов (туда донецкий клуб попал автоматически), имеем в сумме 4.5 пункта, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 0,9 балла (4,5 очка делим на 5 клубов).
Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции - до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке.
Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках. Чтобы иметь шансы побороться с Португалией, важно Заре в следующем раунде Лиги Европы выбить Брагу. Иначе нам придется сосредоточиться на сохранении своего восьмого места.
|#
|Страна
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|Сумма
|Клубы
|1
|Испания
|20.214
|23.928
|20.142
|19.714
|2.428
|86.426
|7/7
|2
|Англия
|13.571
|14.250
|14.928
|20.071
|2.357
|65.177
|7/7
|3
|Италия
|19.000
|11.500
|14.250
|17.333
|2.357
|64.440
|7/7
|4
|Германия
|15.857
|16.428
|14.571
|9.857
|2.428
|59.141
|7/7
|5
|Франция
|10.916
|11.083
|14.416
|11.500
|2.166
|50.081
|6/6
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|1.416
|44.382
|6/6
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|0.800
|38.132
|5/5
|8
|Украина
|10.000
|9.800
|5.500
|8.000
|0.900
|34.200
|5/5
|9
|Бельгия
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|1.000
|33.100
|5/5
|10
|Турция
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|1.000
|30.100
|5/5
|11
|Австрия
|4.125
|3.800
|7.375
|9.750
|0.200
|25.250
|5/5
|12
|Голландия
|6.083
|5.750
|9.100
|2.900
|0.300
|24.133
|5/5
|13
|Дания
|2.900
|5.500
|8.500
|5.250
|1.375
|23.525
|4/4
|14
|Швейцария
|6.900
|5.300
|4.300
|6.500
|0.200
|23.200
|5/5
|15
|Чехия
|3.875
|7.300
|5.500
|5.500
|0.800
|22.975
|5/5
Полная версия правил
Давайте в следующем году радоваться тому, что обойдем Андорру, если опутимся еще на 20 строчек вниз?