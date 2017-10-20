Таблица коэффициентов УЕФА: Мариуполь принес первые очки в сезоне

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Ничья Мариуполя в Швеции в матче с Юргорденом принесла в национальную копилку пол-очка (в квалификационных раундах за победу дают одно очко, за ничью — 0,5).

Если к этому добавить четыре бонусных очка Шахтера за участие на групповом этапе Лиги чемпионов (туда донецкий клуб попал автоматически), имеем в сумме 4.5 пункта, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 0,9 балла (4,5 очка делим на 5 клубов).

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции - до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке.

Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках. Чтобы иметь шансы побороться с Португалией, важно Заре в следующем раунде Лиги Европы выбить Брагу. Иначе нам придется сосредоточиться на сохранении своего восьмого места.