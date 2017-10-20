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Таблица коэффициентов УЕФА: Мариуполь принес первые очки в сезоне

Комментариев: 20
Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.
Таблица коэффициентов УЕФА: Мариуполь принес первые очки в сезоне

Ничья Мариуполя в Швеции в матче с Юргорденом принесла в национальную копилку пол-очка (в квалификационных раундах за победу дают одно очко, за ничью — 0,5).

Если к этому добавить четыре бонусных очка Шахтера за участие на групповом этапе Лиги чемпионов (туда донецкий клуб попал автоматически), имеем в сумме 4.5 пункта, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 0,9 балла (4,5 очка делим на 5 клубов). 

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции - до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке.

Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках. Чтобы иметь шансы побороться с Португалией, важно Заре в следующем раунде Лиги Европы выбить Брагу. Иначе нам придется сосредоточиться на сохранении своего восьмого места.

#Страна14/1515/1616/1717/1818/19СуммаКлубы
1Испания20.21423.92820.14219.7142.42886.4267/7
2Англия13.57114.25014.92820.0712.35765.1777/7
3Италия19.00011.50014.25017.3332.35764.4407/7
4Германия15.85716.42814.5719.8572.42859.1417/7
5Франция10.91611.08314.41611.5002.16650.0816/6
6Россия9.66611.5009.20012.6001.41644.3826/6
7Португалия9.08310.5008.0839.6660.80038.1325/5
8Украина10.0009.8005.5008.0000.90034.2005/5
9Бельгия9.6007.40012.5002.6001.00033.1005/5
10Турция6.0006.6009.7006.8001.00030.1005/5
11Австрия4.1253.8007.3759.7500.20025.2505/5
12Голландия6.0835.7509.1002.9000.30024.1335/5
13Дания2.9005.5008.5005.2501.37523.5254/4
14Швейцария6.9005.3004.3006.5000.20023.2005/5
15Чехия3.8757.3005.5005.5000.80022.9755/5
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Теги: футбол, рейтинг, УЕФА, Украина
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Комментариев (20)
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гость  (аноним)  25.02.2018, 12:12
Оценка:  -2
гость
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гость  (аноним)  23.02.2018, 07:53
Оценка:  -3
гость
Ну и если мы догоним и перегоним кого то. Что дальше? Кроме дынамо и Шахтера кто будет в евро кубках играть? Там пох уй кому вылетать из турнира, может нас кирпаты будут спасаты?
Peyot    16.03.2018, 10:45
Оценка:  +2
Peyot
ну был бы ты не руским ботом то знал бы что Заря и Атлетик вполнесебе команды. а и Карпаты тоже кстати ниче могу если захотят ток с них уже какой сезон подряд снимают горы очков от фонаря...
гость  (аноним)  08.12.2017, 10:33
Оценка:  -7
гость
Украина не сохранила отрыв от Бельгии, а безнадежно отстала от России и Португалии, с которыми мы конкурировали последние 10 лет за 6 место. Говорить про Бельгию - это пропаганда для тупых. Ещё через 2 года будут писать, что мы обошли Турцию???
AntiOlgino    08.12.2017, 11:38
Оценка:  +4
AntiOlgino
Сезона 4 уже Бельгия с рейтинге сразу за Украиной идет
гость  (аноним)  27.11.2017, 09:35
Оценка:  -2
гость
Бельгию уже обошли, теперь надо оторваться. Во всех смыслах. Догнать не получиться, да и зачем? Что бы проиграть?
русский  (аноним)  26.11.2017, 15:55
Оценка:  -3
русский
Бывало и лучше, согласен. Бельгию обойдете' догоняйте Португалию и нас.
гость  (аноним)  25.11.2017, 09:57
Оценка:  0
гость
Зачем было поспешно Реброва снимать. Он правильную политику вел. Теперь получайте от 2 дивизиона пинков. Стыд.. Лобановский перевернулся уже 100 раз. Никогда Динамо так не выглядело. Просто стыдно за команду.
Peyot    24.11.2017, 11:20
Оценка:  +6
Peyot
Ну что сказать достойный результат как для "слабого" чемпионата!
гость  (аноним)  03.11.2017, 10:51
Оценка:  -8
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
петенька  (аноним)  20.10.2017, 11:04
Оценка:  -6
петенька
Хочу в пуканчик!
big-pronto36    16.02.2018, 17:01
Оценка:  -1
big-pronto36
Чекаю на тебе!
гость  (аноним)  20.10.2017, 10:35
Оценка:  -9
гость
столько лет конкурировали с португалией и россией, пытались их обойти и даже были к этому близки.а теперь типа забыли это и радуемся тому, что обошли Бельгию? Она и так всегда ниже была!

Давайте в следующем году радоваться тому, что обойдем Андорру, если опутимся еще на 20 строчек вниз?
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