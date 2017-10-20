Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо принесло Украине очередные баллы в сезоне

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Победа Динамо на Славией принесла Украине еще одно очко в копилку таблицы коэффициентов (в квалификационных раундах за победу дают одно очко, за ничью – 0,5).

На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 1,5 балла (набранный очки делим на пять клубов).

На данный момент клубы следующим образом набирали очки:

Шахтер - 4 очка (бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов)

Динамо - 1,5 очка

Мариуполь - 1,5 очка

Заря - 0,5 очков

Ворскла - 0 очков

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.