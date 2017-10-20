Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо и Заря принесли Украине первые баллы в сезоне

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Ничьи киевского Динамо в Зари принесли Украине еще два очка в копилку таблицы коэффициентов (в квалификационных раундах за победу дают одно очко, за ничью – 0,5).

Если к этому добавить четыре бонусных очка Шахтера за участие на групповом этапе Лиги чемпионов (туда донецкий клуб попал автоматически), и 1,5 очка, добытых Мариуполем на предыдущей стадии, имеем в сумме 6,5 пунктов, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 1,3 балла (6,5 очка делим на 5 клубов).

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.

Не совсем удачное выступление позволило Бельгии немного приблизится к Украине, да и Португалия и Турция набрали больше, чем мы на этой игровой неделе.