Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо и Заря принесли Украине первые баллы в сезоне
Ничьи киевского Динамо в Зари принесли Украине еще два очка в копилку таблицы коэффициентов (в квалификационных раундах за победу дают одно очко, за ничью – 0,5).
Если к этому добавить четыре бонусных очка Шахтера за участие на групповом этапе Лиги чемпионов (туда донецкий клуб попал автоматически), и 1,5 очка, добытых Мариуполем на предыдущей стадии, имеем в сумме 6,5 пунктов, что трансформируется в таблице коэффициентов УЕФА в 1,3 балла (6,5 очка делим на 5 клубов).
Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.
Не совсем удачное выступление позволило Бельгии немного приблизится к Украине, да и Португалия и Турция набрали больше, чем мы на этой игровой неделе.
|#
|Страна
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|Сумма
|Клубы
|1
|Испания
|20.214
|23.928
|20.142
|19.714
|2.571
|86.569
|7/7
|2
|Англия
|13.571
|14.250
|14.928
|20.071
|2.571
|65.391
|7/7
|3
|Италия
|19.000
|11.500
|14.250
|17.333
|2.642
|64.725
|7/7
|4
|Германия
|15.857
|16.428
|14.571
|9.857
|2.642
|59.355
|7/7
|5
|Франция
|10.916
|11.083
|14.416
|11.500
|2.500
|50.415
|6/6
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|1.666
|44.632
|6/6
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|1.200
|38.532
|4/5
|8
|Украина
|10.000
|9.800
|5.500
|8.000
|1.300
|34.600
|5/5
|9
|Бельгия
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|1.700
|33.800
|5/5
|10
|Турция
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|1.500
|30.600
|5/5
|11
|Австрия
|4.125
|3.800
|7.375
|9.750
|0.600
|25.650
|4/5
|12
|Дания
|2.900
|5.500
|8.500
|5.250
|2.750
|24.900
|4/4
|13
|Голландия
|6.083
|5.750
|9.100
|2.900
|1.000
|24.833
|4/5
|14
|Греция
|6.200
|5.400
|5.800
|5.100
|1.100
|23.600
|3/5
|15
|Хорватия
|6.875
|4.500
|5.125
|5.125
|1.875
|23.500
|3/4
Полная версия правил
Давайте в следующем году радоваться тому, что обойдем Андорру, если опутимся еще на 20 строчек вниз?