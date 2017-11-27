Таблица коэффициентов УЕФА: Украина стала 16-й в Европе в этом сезоне
Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Киевское Динамо во второй встрече вновь потерпело поражение от Челси и покинуло турнир. Таким образом, Украина за этот раунд не добавила себе ничего в копилку таблицы коэффициентов.
По итогам сезона в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА 5,6 баллов (набранные очки делим на пять клубов) и только 16-й результат среди стран Европы в этом сезоне.
Клубы следующим образом набирали очки:
Динамо – 13 очков;
Шахтер – 10 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);
Ворскла – 2 очка;
Мариуполь – 1,5 очка;
Заря – 1,5 очко.
Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.
|#
|Страна
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|Сумма
|Клубы
|1
|Испания
|20.214
|23.928
|20.142
|19.714
|17.857
|101.855
|3/7
|2
|Англия
|13.571
|14.250
|14.928
|20.071
|17.214
|80.034
|6/7
|3
|Италия
|19.000
|11.500
|14.250
|17.333
|12.500
|74.583
|2/7
|4
|Германия
|15.857
|16.428
|14.571
|9.857
|14.500
|71.213
|1/7
|5
|Франция
|10.916
|11.083
|14.416
|11.500
|10.583
|58.498
|0/6
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|7.583
|50.549
|0/6
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|10.500
|47.832
|2/5
|8
|Бельгия
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|7.800
|39.900
|0/5
|9
|Украина
|10.000
|9.800
|5.500
|8.000
|5.600
|38.900
|0/5
|10
|Турция
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|5.500
|34.600
|0/5
|11
|Австрия
|4.125
|3.800
|7.375
|9.750
|6.200
|31.250
|0/5
|12
|Нидерланды
|6.083
|5.750
|9.100
|2.900
|7.400
|31.233
|1/5
|13
|Чехия
|3.875
|7.300
|5.500
|5.500
|6.500
|28.675
|1/5
|14
|Греция
|6.200
|5.400
|5.800
|5.100
|5.100
|27.600
|0/5
|15
|Хорватия
|6.875
|4.500
|5.125
|5.125
|5.750
|27.375
|0/4
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