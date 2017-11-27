Таблица коэффициентов УЕФА: Украина стала 16-й в Европе в этом сезоне

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Киевское Динамо во второй встрече вновь потерпело поражение от Челси и покинуло турнир. Таким образом, Украина за этот раунд не добавила себе ничего в копилку таблицы коэффициентов.

По итогам сезона в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА 5,6 баллов (набранные очки делим на пять клубов) и только 16-й результат среди стран Европы в этом сезоне.

Клубы следующим образом набирали очки:

Динамо – 13 очков;

Шахтер – 10 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);

Ворскла – 2 очка;

Мариуполь – 1,5 очка;

Заря – 1,5 очко.

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.