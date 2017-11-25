Таблица коэффициентов УЕФА: конкуренты Украины остались без клубов

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Динамо минимально дома обыграло Олимпиакос и продолжает свои еврокубковые выступления, а Шахтер разгромно проиграл Айнтрахту и вылетел с турнира.

Таким образом, Украина добавила себе 0,4 балла в копилку таблицы коэффициентов.

Бельгия, наш главный конкурент, за эту неделю ничего не заработала, к тому же потеряв последнего своего представителя. Как и Турция, которая позади нас.

На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 5,6 баллов (набранные очки делим на пять клубов) и только 15-й результат среди стран Европы в этом сезоне.

На данный момент клубы следующим образом набирали очки:

Динамо – 13 очков;

Шахтер – 10 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);

Ворскла – 2 очка;

Мариуполь – 1,5 очка;

Заря – 1,5 очко.

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.