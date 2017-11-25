Таблица коэффициентов УЕФА: конкуренты Украины остались без клубов
Завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Динамо минимально дома обыграло Олимпиакос и продолжает свои еврокубковые выступления, а Шахтер разгромно проиграл Айнтрахту и вылетел с турнира.
Таким образом, Украина добавила себе 0,4 балла в копилку таблицы коэффициентов.
Бельгия, наш главный конкурент, за эту неделю ничего не заработала, к тому же потеряв последнего своего представителя. Как и Турция, которая позади нас.
На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 5,6 баллов (набранные очки делим на пять клубов) и только 15-й результат среди стран Европы в этом сезоне.
На данный момент клубы следующим образом набирали очки:
Динамо – 13 очков;
Шахтер – 10 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);
Ворскла – 2 очка;
Мариуполь – 1,5 очка;
Заря – 1,5 очко.
Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.
|#
|Страна
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|Сумма
|Клубы
|1
|Испания
|20.214
|23.928
|20.142
|19.714
|16.000
|99.998
|6/7
|2
|Англия
|13.571
|14.250
|14.928
|20.071
|14.357
|77.177
|6/7
|3
|Италия
|19.000
|11.500
|14.250
|17.333
|10.928
|72.146
|4/7
|4
|Германия
|15.857
|16.428
|14.571
|9.857
|13.357
70.642
|4/7
|5
|Франция
|10.916
|11.083
|14.416
|11.500
|9.750
|58.165
|3/6
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|6.916
50.383
|2/6
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|8.900
|46.633
|2/5
|8
|Бельгия
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|7.800
|39.900
|2/5
|9
|Украина
|10.000
|9.800
|5.500
|8.000
|5.200
|38.900
|1/5
|10
|Турция
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|5.300
34.600
|0/5
|11
|Австрия
|4.125
|3.800
|7.375
|9.750
|5.800
30.850
|1/4
|12
|Нидерланды
|6.083
|5.750
|9.100
|2.900
|6.800
|30.622
|1/5
|13
|Чехия
|3.875
|7.300
|5.500
|5.500
|5.700
|27.875
|1/5
|14
|Греция
|6.200
|5.400
|5.800
|5.100
|5.100
|27.600
|0/5
|15
|Дания
|2.900
|5.500
|8.500
|5.250
|4.875
|27.025
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