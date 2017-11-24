Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закончила год на девятой строчке
Прошедшая неделя принесла Украине одну ничью в Лиге чемпионов в матче Шахтер - Лион и два поражения в Лиге Европы - Динамо на своем поле уступило Яблонцу, а Ворскла в гостях проиграла Спортингу.
Эти результаты принесли Украине одно очко в копилку таблицы коэффициентов (в основных раундах за победу дают два очка, за ничью – 1) или 0,2 балла, если поделить добытые очки на количество клубов.
Лучше выступили наши соседи в таблице коэффициентов - бельгийцы набрали 1 балл и еще немного оторвались.
На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 4,8 балла (набранные очки делим на пять клубов) и только 19-й результат среди стран Европы в этом сезоне.
На данный момент клубы следующим образом набирали очки:
Динамо – 10 очков;
Шахтер – 9 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);
Ворскла – 2 очка;
Мариуполь – 1,5 очка;
Заря – 1,5 очко.
Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.
|#
|Страна
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|Сумма
|Клубы
|1
|Испания
|20.214
|23.928
|20.142
|19.714
|13.571
|97.569
|7/7
|2
|Англия
|13.571
|14.250
|14.928
|20.071
|12.785
|75.605
|6/7
|3
|Италия
|19.000
|11.500
|14.250
|17.333
|10.071
|72.154
|5/7
|4
|Германия
|15.857
|16.428
|14.571
|9.857
|13.071
|69.784
|5/7
|5
|Франция
|10.916
|11.083
|14.416
|11.500
|9.250
|57.165
|3/6
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|6.750
|49.716
|2/6
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|8.500
|45.832
|3/5
|8
|Бельгия
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|7.200
|39.300
|2/5
|9
|Украина
|10.000
|9.800
|5.500
|8.000
|4.800
|38.100
|2/5
|10
|Турция
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|4.900
|34.000
|2/5
|11
|Нидерланды
|6.083
|5.750
|9.100
|2.900
|6.800
|30.633
|1/5
|12
|Австрия
|4.125
|3.800
|7.375
|9.750
|5.400
|30.450
|2/4
|13
|Греция
|6.200
|5.400
|5.800
|5.100
|4.900
|27.400
|1/5
|14
|Дания
|2.900
|5.500
|8.500
|5.250
|4.875
|27.025
|0/4
|15
|Швейцария
|6.900
|5.300
|4.300
|6.500
|3.900
|26.900
|1/5
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