Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закончила год на девятой строчке

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Прошедшая неделя принесла Украине одну ничью в Лиге чемпионов в матче Шахтер - Лион и два поражения в Лиге Европы - Динамо на своем поле уступило Яблонцу, а Ворскла в гостях проиграла Спортингу.

Эти результаты принесли Украине одно очко в копилку таблицы коэффициентов (в основных раундах за победу дают два очка, за ничью – 1) или 0,2 балла, если поделить добытые очки на количество клубов.

Лучше выступили наши соседи в таблице коэффициентов - бельгийцы набрали 1 балл и еще немного оторвались.

На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 4,8 балла (набранные очки делим на пять клубов) и только 19-й результат среди стран Европы в этом сезоне.

На данный момент клубы следующим образом набирали очки:

Динамо – 10 очков;

Шахтер – 9 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);

Ворскла – 2 очка;

Мариуполь – 1,5 очка;

Заря – 1,5 очко.

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.