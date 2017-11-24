Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила отставание от Бельгии

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Завершились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Динамо вырвало ничью в Греции с Олимпиакосом, а Шахтер в Харькове в меньшинстве добыл ничью с Айнтрахтом.

Таким образом, Украина добавила себе 0,4 балла в копилку таблицы коэффициентов.

Бельгия, наш главный конкурент, за эту неделю заработала 0,6 балла и еще больше увеличила отрыв.

На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 5,2 балла (набранные очки делим на пять клубов) и только 17-й результат среди стран Европы в этом сезоне.

На данный момент клубы следующим образом набирали очки:

Динамо – 11 очков;

Шахтер – 10 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);

Ворскла – 2 очка;

Мариуполь – 1,5 очка;

Заря – 1,5 очко.

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.