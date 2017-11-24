Таблица коэффициентов УЕФА: УКраину догнала Бельгия
Очередная неделя в еврокубковых турнирах началась для украинских команд с крупного поражения - Шахтер уступил Манчестер Сити на своем поле со счетом 0:3.
Однако порадовали украинских фанатов наши команды в Лиге Европы - Ворскла с минимальным счетом выиграла у Карабаха и прервала безвыигрышную серию наших клубов в еврокубковых турнирах, а после киевское Динамо также сумело вырвать победу у Ренна.
Эти результаты принесли Украине четыре очка в копилку таблицы коэффициентов (в основных раундах за победу дают два очка, за ничью – 1) или 0,8 балла, если поделить добытые очки на количество клубов.
Впрочем, бельгийские клубы на этой неделе заработали больше - 1,2 балла и сравнялись с нами в таблице коэффициентов.
На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 3,4 балла (набранные очки делим на пять клубов) и только 21-й результат среди стран Европы в этом сезоне.
На данный момент клубы следующим образом набирали очки:
Шахтер – 6 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);
Динамо – 6 очка;
Ворскла - 2 очка;
Мариуполь – 1,5 очка;
Заря – 1,5 очко.
Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.
|#
|Страна
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|Сумма
|Клубы
|1
|Испания
|20.214
|23.928
|20.142
|19.714
|7.285
|91.283
|7/7
|2
|Англия
|13.571
|14.250
|14.928
|20.071
|6.214
|69.034
|6/7
|3
|Италия
|19.000
|11.500
|14.250
|17.333
|6.642
|68.725
|6/7
|4
|Германия
|15.857
|16.428
|14.571
|9.857
|7,357
|64.070
|7/7
|5
|Франция
|10.916
|11.083
|14.416
|11.500
|4.750
|52.665
|6/6
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|4.583
|47.549
|5/6
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|4.700
|42.032
|3/5
|8
|Украина
|10.000
|9.800
|5.500
|8.000
|3.400
|36.700
|3/5
|9
|Бельгия
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|4.600
|36.700
|4/5
|10
|Турция
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|3.500
|32.600
|4/5
|11
|Нидерланды
|6.083
|5.750
|9.100
|2.900
|4.800
|28.633
|2/5
|12
|Австрия
|4.125
|3.800
|7.375
|9.750
|3.200
|28.250
|2/4
|13
|Дания
|2.900
|5.500
|8.500
|5.250
|4.625
|26.775
|1/5
|14
|Греция
|6.200
|5.400
|5.800
|5.100
|4.100
|26.600
|3/5
|15
|Швейцария
|6.900
|5.300
|4.300
|6.500
|3.300
|26.300
|2/4
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