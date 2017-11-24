Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия увеличила отрыв от Украины

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Прошедшая неделя принесла Украине две победы на евроарене. Во вторник донецкий Шахтер обыграл Хоффенхайм в рамках Лиги чемпионов, в четверг – киевское Динамо одолело Астану, а вот Ворскла потерпела ожидаемое поражение от Арсенала.

Эти результаты принесли Украине четыре очка в копилку таблицы коэффициентов (в основных раундах за победу дают два очка, за ничью – 1) или 0,8 балла, если поделить добытые очки на количество клубов.

А вот наши соседи в таблице коэффициентов выступили немного лучше. Бельгийцы набрали 1 балл и увеличили отрыв от Украины.

На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 4,6 балла (набранные очки делим на пять клубов) и только 17-й результат среди стран Европы в этом сезоне.

На данный момент клубы следующим образом набирали очки:

Динамо – 10 очков;

Шахтер – 8 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);

Ворскла – 2 очка;

Мариуполь – 1,5 очка;

Заря – 1,5 очко.

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.