Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия ушла в отрыв от Украины

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

На этой неделе были сыграны поединки четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Среди трех украинских команд, выступающих в еврокубках, победу одержало только киевское Динамо.

Эти результаты принесли Украине два очка в копилку таблицы коэффициентов (в основных раундах за победу дают два очка, за ничью – 1) или 0,4 балла, если поделить добытые очки на количество клубов.

Лучше выступили наши соседи в таблице коэффициентов. Бельгийцы немножко увеличили перевес, а турки стали ближе к нам.

На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 3,8 балла (набранные очки делим на пять клубов) и только 20-й результат среди стран Европы в этом сезоне.

На данный момент клубы следующим образом набирали очки:

Динамо – 8 очков;

Шахтер – 6 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);

Ворскла – 2 очка;

Мариуполь – 1,5 очка;

Заря – 1,5 очко.

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.