Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия ушла в отрыв от Украины
На этой неделе были сыграны поединки четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Среди трех украинских команд, выступающих в еврокубках, победу одержало только киевское Динамо.
Эти результаты принесли Украине два очка в копилку таблицы коэффициентов (в основных раундах за победу дают два очка, за ничью – 1) или 0,4 балла, если поделить добытые очки на количество клубов.
Лучше выступили наши соседи в таблице коэффициентов. Бельгийцы немножко увеличили перевес, а турки стали ближе к нам.
На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 3,8 балла (набранные очки делим на пять клубов) и только 20-й результат среди стран Европы в этом сезоне.
На данный момент клубы следующим образом набирали очки:
Динамо – 8 очков;
Шахтер – 6 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);
Ворскла – 2 очка;
Мариуполь – 1,5 очка;
Заря – 1,5 очко.
Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.
|#
|Страна
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|18/19
|Сумма
|Клубы
|1
|Испания
|20.214
|23.928
|20.142
|19.714
|9.571
|93.569
|7/7
|2
|Англия
|13.571
|14.250
|14.928
|20.071
|7.500
|70.320
|6/7
|3
|Италия
|19.000
|11.500
|14.250
|17.333
|7.642
|69.725
|6/7
|4
|Германия
|15.857
|16.428
|14.571
|9.857
|8.642
|65.355
|7/7
|5
|Франция
|10.916
|11.083
|14.416
|11.500
|5.250
|53.165
|6/6
|6
|Россия
|9.666
|11.500
|9.200
|12.600
|5.416
|48.382
|5/6
|7
|Португалия
|9.083
|10.500
|8.083
|9.666
|5.500
|42.832
|3/5
|8
|Бельгия
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|5.200
|37.300
|4/5
|9
|Украина
|10.000
|9.800
|5.500
|8.000
|3.800
|37.100
|3/5
|10
|Турция
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|4.100
|33.200
|4/5
|11
|Австрия
|4,125
|3.800
|7.375
|9.750
|3.800
|28.850
|2/5
|12
|Нидерланды
|6.083
|5.750
|9.100
|2.900
|5.000
|28.833
|2/4
|13
|Дания
|2.900
|5.500
|8.500
|5.250
|4.875
|27.025
|1/5
|14
|Греция
|6.200
|5.400
|5.800
|5.100
|4.500
|27.000
|3/5
|15
|Швейцария
|6.900
|5.300
|4.300
|6.500
|3.300
|26.300
|2/4
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