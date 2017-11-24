Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия обошла Украину по дополнительному показателю

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Очередная неделя в еврокубковых турнирах началась для украинских команд с крупного поражения - Шахтер уступил Манчестер Сити на своем поле со счетом 0:3.

Однако порадовали украинских фанатов наши команды в Лиге Европы - Ворскла с минимальным счетом выиграла у Карабаха и прервала безвыигрышную серию наших клубов в еврокубковых турнирах, а после киевское Динамо также сумело вырвать победу у Ренна.

Эти результаты принесли Украине четыре очка в копилку таблицы коэффициентов (в основных раундах за победу дают два очка, за ничью – 1) или 0,8 балла, если поделить добытые очки на количество клубов.

Впрочем, бельгийские клубы на этой неделе заработали больше - 1,2 балла и сравнялись с нами в таблице коэффициентов по суммарному показателю цикла.

На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА 3,4 балла (набранные очки делим на пять клубов) и мы расположились на 9-й строчке, пропустив вперед Бельгию, которая в текущем сезоне набрала 4,6 балла.

На данный момент клубы следующим образом набирали очки:

Шахтер – 6 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);

Динамо – 6 очка;

Ворскла - 2 очка;

Мариуполь – 1,5 очка;

Заря – 1,5 очко.

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.

# Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Сумма Клубы 1 Испания 20.214 23.928 20.142 19.714 7.285 91.283 7/7 2 Англия 13.571 14.250 14.928 20.071 6.214 69.034 6/7 3 Италия 19.000 11.500 14.250 17.333 6.642 68.725 6/7 4 Германия 15.857 16.428 14.571 9.857 7,357 64.070 7/7 5 Франция 10.916 11.083 14.416 11.500 4.750 52.665 6/6 6 Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 4.583 47.549 5/6 7 Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 4.700 42.032 3/5 8 Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 4.600 36.700 4/5 9 Украина 10.000 9.800 5.500 8.000 3.400 36.700 3/5 10 Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 3.500 32.600 4/5 11 Нидерланды 6.083 5.750 9.100 2.900 4.800 28.633 2/5 12 Австрия 4.125 3.800 7.375 9.750 3.200 28.250 2/4 13 Дания 2.900 5.500 8.500 5.250 4.625 26.775 1/5 14 Греция 6.200 5.400 5.800 5.100 4.100 26.600 3/5 15 Швейцария 6.900 5.300 4.300 6.500 3.300 26.300 2/4

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