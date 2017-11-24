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Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия обошла Украину по дополнительному показателю

Комментариев: 26
Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.
Таблица коэффициентов УЕФА: Бельгия обошла Украину по дополнительному показателю

Очередная неделя в еврокубковых турнирах началась для украинских команд с крупного поражения - Шахтер уступил Манчестер Сити на своем поле со счетом 0:3.

Однако порадовали украинских фанатов наши команды в Лиге Европы - Ворскла с минимальным счетом выиграла у Карабаха и прервала безвыигрышную серию наших клубов в еврокубковых турнирах, а после киевское Динамо также сумело вырвать победу у Ренна.

Эти результаты принесли Украине четыре очка в копилку таблицы коэффициентов (в основных раундах за победу дают два очка, за ничью – 1) или 0,8 балла, если поделить добытые очки на количество клубов.

Впрочем, бельгийские клубы на этой неделе заработали больше - 1,2 балла и сравнялись с нами в таблице коэффициентов по суммарному показателю цикла.

На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА 3,4 балла (набранные очки делим на пять клубов) и мы расположились на 9-й строчке, пропустив вперед Бельгию, которая в текущем сезоне набрала 4,6 балла.

На данный момент клубы следующим образом набирали очки:
Шахтер – 6 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов);
Динамо – 6 очка;
Ворскла - 2 очка;
Мариуполь – 1,5 очка;
Заря – 1,5 очко.

Нынешний сезон Украина начала на восьмой позиции – до этого четыре цикла кряду мы финишировали именно на этой строчке. Седьмая-девятая позиции почти равнозначны, поскольку дают равное количество участников в еврокубках.

#Страна14/1515/1616/1717/1818/19СуммаКлубы
1Испания20.21423.92820.14219.7147.28591.2837/7
2Англия13.57114.25014.92820.0716.21469.0346/7
3Италия19.00011.50014.25017.3336.64268.7256/7
4Германия15.85716.42814.5719.8577,35764.0707/7
5Франция10.91611.08314.41611.5004.75052.6656/6
6Россия9.66611.5009.20012.6004.58347.5495/6
7Португалия9.08310.5008.0839.6664.70042.0323/5
8Бельгия9.6007.40012.5002.6004.60036.7004/5
9Украина10.0009.8005.5008.0003.40036.7003/5
10Турция6.0006.6009.7006.8003.50032.6004/5
11Нидерланды6.0835.7509.1002.9004.80028.6332/5
12Австрия4.1253.8007.3759.7503.20028.2502/4
13Дания2.9005.5008.5005.2504.62526.7751/5
14Греция6.2005.4005.8005.1004.10026.6003/5
15Швейцария6.9005.3004.3006.5003.30026.3002/4

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Теги: футбол, рейтинг, УЕФА, Украина
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Комментариев (26)
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гость  (аноним)  22.09.2018, 18:00
Оценка:  -1
гость
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    20.09.2018, 17:15
Оценка:  -2
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Це де я почав....>>>> Ecash10.COM
Максим    15.08.2018, 10:32
Оценка:  +1
Максим
Надеюсь и Ворскла с Зарей не подведет.......Мариуполь уж совсем дохлый.
Peyot    17.08.2018, 09:17
Оценка:  0
Peyot
мариуполь случайный гость в УПЛ шестерка шахтера протащеная ахметовым!
гость  (аноним)  25.02.2018, 12:12
Оценка:  -5
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
гость  (аноним)  23.02.2018, 07:53
Оценка:  -7
гость
Ну и если мы догоним и перегоним кого то. Что дальше? Кроме дынамо и Шахтера кто будет в евро кубках играть? Там пох уй кому вылетать из турнира, может нас кирпаты будут спасаты?
Peyot    16.03.2018, 10:45
Оценка:  +2
Peyot
ну был бы ты не руским ботом то знал бы что Заря и Атлетик вполнесебе команды. а и Карпаты тоже кстати ниче могу если захотят ток с них уже какой сезон подряд снимают горы очков от фонаря...
elvis-kong    15.08.2018, 18:22
Оценка:  +1
elvis-kong
с карпат так то да по 2-3 раза снимали то 9 очеов то 12 то опять 9 и все за один сезон
гость  (аноним)  08.12.2017, 10:33
Оценка:  -8
гость
Украина не сохранила отрыв от Бельгии, а безнадежно отстала от России и Португалии, с которыми мы конкурировали последние 10 лет за 6 место. Говорить про Бельгию - это пропаганда для тупых. Ещё через 2 года будут писать, что мы обошли Турцию???
AntiOlgino    08.12.2017, 11:38
Оценка:  +5
AntiOlgino
Сезона 4 уже Бельгия с рейтинге сразу за Украиной идет
elvis-kong    17.08.2018, 07:05
Оценка:  +1
elvis-kong
а ты не задумывался кто россии дал этот отрыв? посмотри сводку евро встреч украины и португалии за 4 года, мы постоянно выбиваем из еврокубков португалию, россия своих конкурентов ниразу не обыграла.
гость  (аноним)  27.11.2017, 09:35
Оценка:  -5
гость
Бельгию уже обошли, теперь надо оторваться. Во всех смыслах. Догнать не получиться, да и зачем? Что бы проиграть?
русский  (аноним)  26.11.2017, 15:55
Оценка:  -4
русский
Бывало и лучше, согласен. Бельгию обойдете' догоняйте Португалию и нас.
гость  (аноним)  25.11.2017, 09:57
Оценка:  -2
гость
Зачем было поспешно Реброва снимать. Он правильную политику вел. Теперь получайте от 2 дивизиона пинков. Стыд.. Лобановский перевернулся уже 100 раз. Никогда Динамо так не выглядело. Просто стыдно за команду.
Peyot    24.11.2017, 11:20
Оценка:  +4
Peyot
Ну что сказать достойный результат как для "слабого" чемпионата!
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