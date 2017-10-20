Рейтинг ассоциаций УЕФА: Украина завершила еврокубковый сезон восьмой

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Динамо и Шахтер не сумели пройти итальянский барьер в еврокубках в лице Лацио и Ромы соотвественно. Таким образом, Украина в нынешнем еврокубковом сезоне останется девятой, а по итогам пяти последних сезонов - на восьмом месте.

Лидирует в таблице по-прежнему Испания, далее следуют Англия, Италия, Германия и Франция.

1. Испания – 103,998 (4/7 команд);

2. Англия – 77,748 (3/7);

3. Италия – 74,749 (3/6);

4. Германия – 70,427 (2/7);

5. Франция – 55,415 (1/6);

6. Россия – 53,182 (1/5);

7. Португалия – 46,915 (1/6);

8. Украина – 41,133 (0/5);

9. Бельгия – 38,500 (0/5);

10. Турция – 35,800 (0/5);

11. Австрия – 31,600 (1/4);

12. Швейцария – 30,200 (0/5);

13. Чехия – 30,175 (0/5);

14. Нидерланды – 29,749 (0/5);

15. Греция – 28,600 (0/5).