Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рейтинг ассоциаций УЕФА: Украина завершила еврокубковый сезон восьмой

Комментариев: 20
Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.
Динамовцы праздную взятие ворот Лацио
Динамовцы праздную взятие ворот Лацио
Getty Images

Динамо и Шахтер не сумели пройти итальянский барьер в еврокубках в лице Лацио и Ромы соотвественно. Таким образом, Украина в нынешнем еврокубковом сезоне останется девятой, а по итогам пяти последних сезонов - на восьмом месте. 

Лидирует в таблице по-прежнему Испания, далее следуют Англия, Италия, Германия и Франция.

1. Испания – 103,998 (4/7 команд);
2. Англия – 77,748 (3/7);
3. Италия – 74,749 (3/6);
4. Германия – 70,427 (2/7);
5. Франция – 55,415 (1/6);
6. Россия – 53,182 (1/5);
7. Португалия – 46,915 (1/6);
8. Украина – 41,133 (0/5);
9. Бельгия – 38,500 (0/5);
10. Турция – 35,800 (0/5);
11. Австрия – 31,600 (1/4);
12. Швейцария – 30,200 (0/5);
13. Чехия – 30,175 (0/5);
14. Нидерланды – 29,749 (0/5);
15. Греция – 28,600 (0/5).

Поделись:
Теги: футбол, рейтинг, УЕФА, Украина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (20)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  25.02.2018, 12:12
Оценка:  0
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
гость  (аноним)  23.02.2018, 07:53
Оценка:  -2
гость
Ну и если мы догоним и перегоним кого то. Что дальше? Кроме дынамо и Шахтера кто будет в евро кубках играть? Там пох уй кому вылетать из турнира, может нас кирпаты будут спасаты?
Peyot    16.03.2018, 10:45
Оценка:  0
Peyot
ну был бы ты не руским ботом то знал бы что Заря и Атлетик вполнесебе команды. а и Карпаты тоже кстати ниче могу если захотят ток с них уже какой сезон подряд снимают горы очков от фонаря...
гость  (аноним)  08.12.2017, 10:33
Оценка:  -6
гость
Украина не сохранила отрыв от Бельгии, а безнадежно отстала от России и Португалии, с которыми мы конкурировали последние 10 лет за 6 место. Говорить про Бельгию - это пропаганда для тупых. Ещё через 2 года будут писать, что мы обошли Турцию???
AntiOlgino    08.12.2017, 11:38
Оценка:  +4
AntiOlgino
Сезона 4 уже Бельгия с рейтинге сразу за Украиной идет
гость  (аноним)  27.11.2017, 09:35
Оценка:  -2
гость
Бельгию уже обошли, теперь надо оторваться. Во всех смыслах. Догнать не получиться, да и зачем? Что бы проиграть?
русский  (аноним)  26.11.2017, 15:55
Оценка:  -2
русский
Бывало и лучше, согласен. Бельгию обойдете' догоняйте Португалию и нас.
гость  (аноним)  25.11.2017, 09:57
Оценка:  0
гость
Зачем было поспешно Реброва снимать. Он правильную политику вел. Теперь получайте от 2 дивизиона пинков. Стыд.. Лобановский перевернулся уже 100 раз. Никогда Динамо так не выглядело. Просто стыдно за команду.
Peyot    24.11.2017, 11:20
Оценка:  +4
Peyot
Ну что сказать достойный результат как для "слабого" чемпионата!
гость  (аноним)  03.11.2017, 10:51
Оценка:  -8
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
петенька  (аноним)  20.10.2017, 11:04
Оценка:  -6
петенька
Хочу в пуканчик!
big-pronto36    16.02.2018, 17:01
Оценка:  -1
big-pronto36
Чекаю на тебе!
гость  (аноним)  20.10.2017, 10:35
Оценка:  -9
гость
столько лет конкурировали с португалией и россией, пытались их обойти и даже были к этому близки.а теперь типа забыли это и радуемся тому, что обошли Бельгию? Она и так всегда ниже была!

Давайте в следующем году радоваться тому, что обойдем Андорру, если опутимся еще на 20 строчек вниз?
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь