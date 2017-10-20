Рейтинг ассоциаций УЕФА: Украина завершила еврокубковый сезон восьмой
Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.
Динамо и Шахтер не сумели пройти итальянский барьер в еврокубках в лице Лацио и Ромы соотвественно. Таким образом, Украина в нынешнем еврокубковом сезоне останется девятой, а по итогам пяти последних сезонов - на восьмом месте.
Лидирует в таблице по-прежнему Испания, далее следуют Англия, Италия, Германия и Франция.
1. Испания – 103,998 (4/7 команд);
2. Англия – 77,748 (3/7);
3. Италия – 74,749 (3/6);
4. Германия – 70,427 (2/7);
5. Франция – 55,415 (1/6);
6. Россия – 53,182 (1/5);
7. Португалия – 46,915 (1/6);
8. Украина – 41,133 (0/5);
9. Бельгия – 38,500 (0/5);
10. Турция – 35,800 (0/5);
11. Австрия – 31,600 (1/4);
12. Швейцария – 30,200 (0/5);
13. Чехия – 30,175 (0/5);
14. Нидерланды – 29,749 (0/5);
15. Греция – 28,600 (0/5).
Полная версия правил
Давайте в следующем году радоваться тому, что обойдем Андорру, если опутимся еще на 20 строчек вниз?