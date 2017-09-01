Лига Европы: сегодня определятся финалисты турнира

Представляем вашему вниманию расписание и результаты матчей Лиги Европы сезона-2017/2018.

29 июня стартует новый розыгрыш Лига Европы. Финальный матч состоится 16 мая 2018 года на Стад-де-Лион в Лионе.

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2017/18:

– Плей-офф

1/2 финала

Первые матчи:

Четверг, 26 апреля

Арсенал – Атлетико 1:1

Марсель – РБ Зальцбург 2:0

Ответные матчи:

Четверг, 3 мая

22:05 Атлетико – Арсенал

22:05 РБ Зальцбург – Марсель

1/4 финала

Первые матчи:

Четверг, 5 апреля

РБ Лейпциг – Марсель 1:0

Арсенал – ЦСКА 4:1

Атлетико М – Спортинг 2:0

Лацио – РБ Зальцбург 4:2

Ответные матчи:

Четверг, 12 апреля

Марсель – РБ Лейпциг 5:2

ЦСКА – Арсенал 2:2

Спортинг – Атлетико 1:0

РБ Зальцбург – Лацио 4:1

1/8 финала

Ответные матчи:

Четверг, 15 марта

Локомотив Москва – Атлетико 1:5

Атлетик – Марсель 1:2

Виктория Пльзень – Спортинг 2:1 (д. в.)

Динамо Киев – Лацио 0:2

Зенит – РБ Лейпциг 1:1

Арсенал – Милан 3:1

Лион – ЦСКА 2:3

РБ Зальцбург – Боруссия Д 0:0

Первые матчи:

Четверг, 8 марта

Атлетико – Локомотив Москва 3:0

Боруссия Д – РБ Зальцбург 1:2

Милан – Арсенал 0:2

ЦСКА Москва – Лион 0:1

Лацио – Динамо Киев 2:2

Марсель – Атлетик 3:1

РБ Лейпциг – Зенит 2:1

Спортинг – Виктория Пльзень 2:0

1/16 финала

Ответные матчи:

Среда, 21 февраля

ЦСКА – Црвена Звезда 1:0

Четверг, 22 февраля

Локомотив Москва – Ницца 1:0

Атлетико – Копенгаген 1:0

Виктория Пльзень – Партизан 2:0

Вильярреал – Лион 0:1

Динамо Киев – АЕК 0:0

Зенит – Селтик 3:0

Лацио – Стяуа 5:1

РБ Лейпциг – Наполи 0:2

Спортинг – Астана 3:3

Арсенал – Эстерсунд 1:2

Аталанта – Боруссия Д 1:1

Атлетик – Спартак Москва 1:2

Брага – Марсель 1:0

Милан – Лудогорец 1:0

Зальцбург – Реал Сосьедад 2:1

Первые матчи:

Вторник, 13 февраля

Црвена Звезда – ЦСКА 0:0

Четверг, 15 февраля

Астана – Спортинг 1:3

Боруссия Д – Аталанта 3:2

Лудогорец – Милан 0:3

Марсель – Брага 3:0

Ницца – Локомотив Москва 2:3

Реал Сосьедад – Зальцбург 2:2

Спартак Москва – Атлетик 1:3

Эстерсунд – Арсенал 0:3

АЕК – Динамо Киев 1:1

Копенгаген – Атлетико 1:4

Лион – Вильярреал 3:1

Наполи – РБ Лейпциг 1:3

Партизан – Виктория Пльзень 1:1

Селтик – Зенит 1:0

Стяуа – Лацио 1:0

– Групповой этап

6 тур

Четверг, 7 декабря

Аполлон Лимасол (Кипр) – Эвертон (Англия) 0:3

Аталанта (Италия) – Лион (Франция) 1:0

Аустрия Вена (Австрия) – АЕК Афины (Греция) 0:0

Истанбул Башакшехир (Турция) – Брага (Португалия) 2:1

Вильярреал (Испания) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 0:1

Динамо Киев (Украина) – Партизан (Сербия) 4:1

Фастав Злин (Чехия) – Локомотив Москва (Россия) 0:2

Копенгаген (Дания) – Шериф (Молдавия) 2:0

Риека (Хорватия) – Милан (Италия) 2:0

Славия Прага (Чехия) – Астана (Казахстан) 0:1

Хоффенхайм (Германия) – Лудогорец (Болгария) 1:1

Янг Бойз (Швейцария) – Скендербеу (Албания) 2:1

Арсенал (Англия) – БАТЭ (Беларусь) 6:0

Вардар (Македония) – Русенборг (Норвегия) 1:1

Витесс (Нидерланды) – Ницца (Франция) 1:0

Герта (Германия) – Эстерсунд (Швеция) 1:1

Витория Гимарайнш (Португалия) – Коньяспор (Турция) 1:1

Заря (Украина) – Атлетик Бильбао (Испания) 0:2

Зюлте-Варегем (Бельгия) – Лацио (Италия) 3:2

Марсель (Франция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) 0:0

Реал Сосьедад (Испания) – Зенит (Россия) 1:3

Стяуа (Румыния) – Лугано (Швейцария) 1:2

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Виктория Пльзень (Чехия) 0:2

Црвена Звезда (Сербия) – Кельн (Германия) 1:0

5 тур

Четверг, 23 ноября

Астана (Казахстан) – Вильярреал (Испания) 2:3

Атлетик Бильбао (Испания) – Герта (Германия) 3:2

БАТЭ (Беларусь) – Црвена Звезда (Сербия) 0:0

Виктория Пльзень (Чехия) – Стяуа (Румыния) 2:0

Зенит (Россия) – Вардар (Македония) 2:1

Кельн (Германия) – Арсенал (Англия) 1:0

Коньяспор (Турция) – Марсель (Франция) 1:1

Лацио (Италия) – Витесс (Нидерланды) 1:1

Локомотив Москва (Россия) – Копенгаген (Дания) 2:1

Лугано (Швейцария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:0

Ницца (Франция) – Зюлте-Варегем (Бельгия) 3:1

Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Витория Гимарайнш (Португалия) 3:0

Русенборг (Норвегия) – Реал Сосьедад (Испания) 0:1

Эстерсунд (Швеция) – Заря (Украина) 2:0

АЕК Афины (Греция) – Риека (Хорватия) 2:2

Брага (Португалия) – Хоффенхайм (Германия) 3:1

Лион (Франция) – Аполлон Лимасол (Кипр) 4:0

Лудогорец (Болгария) – Истанбул Башакшехир (Турция) 1:2

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Славия Прага (Чехия) 0:2

Милан (Италия) – Аустрия Вена (Австрия) 5:1

Партизан (Сербия) – Янг Бойз (Швейцария) 2:1

Скендербеу (Албания) – Динамо Киев (Украина) 3:2

Шериф (Молдавия) – Фастав Злин (Чехия) 1:0

Эвертон (Англия) – Аталанта (Италия) 1:5

4 тур

Четверг, 2 ноября

АЕК Афины (Греция) – Милан (Италия) 0:0

Аполлон Лимасол (Кипр) – Аталанта (Италия) 1:1

Истанбул Башакшехир (Турция) – Хоффенхайм (Германия) 1:1

Копенгаген (Дания) – Фастав Злин (Чехия) 3:0

Лион (Франция) – Эвертон (Англия) 3:0

Локомотив Москва (Россия) – Шериф (Молдавия) 1:2

Лудогорец (Болгария) – Брага (Португалия) 1:1

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Астана (Казахстан) 0:1

Партизан (Сербия) – Скендербеу (Албания) 2:0

Риека (Хорватия) – Аустрия Вена (Австрия) 1:4

Славия Прага (Чехия) – Вильярреал (Испания) 0:2

Янг Бойз (Швейцария) – Динамо Киев (Украина) 0:1

Арсенал (Англия) – Црвена Звезда (Сербия) 0:0

Атлетик Бильбао (Испания) – Эстерсунд (Швеция) 1:0

Виктория Пльзень (Чехия) – Лугано (Швейцария) 4:1

Витесс (Нидерланды) – Зюлте-Варегем (Бельгия) 0:2

Герта (Германия) – Заря (Украина) 2:0

Витория Гимарайнш (Португалия) – Марсель (Франция) 1:0

Кельн (Германия) – БАТЭ (Беларусь) 5:2

Лацио (Италия) – Ницца (Франция) 1:0

Реал Сосьедад (Испания) – Вардар (Македония) 3:0

Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Коньяспор (Турция) 0:0

Русенборг (Норвегия) – Зенит (Россия) 1:1

Стяуа (Румыния) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:1

3 тур

Четверг, 19 октября

Астана (Казахстан) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 4:0

БАТЭ (Беларусь) – Кельн (Германия) 1:0

Вардар (Македония) – Реал Сосьедад (Испания) 0:6

Заря (Украина) – Герта (Германия) 2:1

Зенит (Россия) – Русенборг (Норвегия) 3:1

Зюлте-Варегем (Бельгия) – Витесс (Нидерланды) 1:1

Коньяспор (Турция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) 0:2

Лугано (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) 3:2

Марсель (Франция) – Витория Гимарайнш (Португалия) 2:1

Ницца (Франция) – Лацио (Италия) 1:3

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Стяуа (Румыния) 1:2

Црвена Звезда (Сербия) – Арсенал (Англия) 0:1

Эстерсунд (Швеция) – Атлетик Бильбао (Испания) 2:2

Аталанта (Италия) – Аполлон Лимасол (Кипр) 3:1

Аустрия Вена (Австрия) – Риека (Хорватия) 1:3

Брага (Португалия) – Лудогорец (Болгария) 0:2

Вильярреал (Испания) – Славия Прага (Чехия) 2:2

Динамо Киев (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) 2:2

Фастав Злин (Чехия) – Копенгаген (Дания) 1:1

Милан (Италия) – АЕК Афины (Греция) 0:0

Скендербеу (Албания) – Партизан (Сербия) 0:0

Хоффенхайм (Германия) – Истанбул Башакшехир (Турция) 3:1

Шериф (Молдавия) – Локомотив Москва (Россия) 1:1

Эвертон (Англия) – Лион (Франция) 1:2

2 тур

Четверг, 28 сентября

Астана (Казахстан) – Славия Прага (Чехия) 1:1

Атлетик Бильбао (Испания) – Заря (Украина) 0:1

БАТЭ (Беларусь) – Арсенал (Англия) 2:4

Виктория Пльзень (Чехия) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 3:1

Зенит (Россия) – Реал Сосьедад (Испания) 3:1

Кельн (Германия) – Црвена Звезда (Сербия) 0:1

Коньяспор (Турция) – Витория Гимарайнш (Португалия) 2:1

Лацио (Италия) – Зюлте-Варегем (Бельгия) 2:0

Лугано (Швейцария) – Стяуа (Румыния) 1:2

Ницца (Франция) – Витесс (Нидерланды) 3:0

Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Марсель (Франция) 1:0

Русенборг (Норвегия) – Вардар (Македония) 3:1

Эстерсунд (Швеция) – Герта (Германия) 1:0

АЕК Афины (Греция) – Аустрия Вена (Австрия) 2:2

Брага (Португалия) – Истанбул Башакшехир (Турция) 2:1

Лион (Франция) – Аталанта (Италия) 1:1

Локомотив Москва (Россия) – Фастав Злин (Чехия) 3:0

Лудогорец (Болгария) – Хоффенхайм (Германия) 2:1

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Вильярреал (Испания) 0:0

Милан (Италия) – Риека (Хорватия) 3:2

Партизан (Сербия) – Динамо Киев (Украина) 2:3

Скендербеу (Албания) – Янг Бойз (Швейцария) 1:1

Шериф (Молдавия) – Копенгаген (Дания) 0:0

Эвертон (Англия) – Аполлон Лимасол (Кипр) 2:2

1 тур

Четверг, 14 сентября

Вильярреал (Испания) – Астана (Казахстан) 3:1

Славия Прага (Чехия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:0

Динамо Киев (Украина) – Скендербеу (Албания) 3:1

Янг Бойз (Швейцария) – Партизан (Сербия) 1:1

Хоффенхайм (Германия) – Брага (Португалия) 1:2

Истанбул Башакшехир (Турция) – Лудогорец (Болгария) 0:0

Аустрия Вена (Австрия) – Милан (Италия) 1:5

Риека (Хорватия) – АЕК Афины (Греция) 1:2

Аталанта (Италия) – Эвертон (Англия) 3:0

Аполлон Лимасол (Кипр) – Лион (Франция) 1:1

Фастав Злин (Чехия) – Шериф (Молдавия) 0:0

Копенгаген (Дания) – Локомотив Москва (Россия) 0:0

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Лугано (Швейцария) 2:1

Стяуа (Румыния) – Виктория Пльзень (Чехия) 3:0

Црвена Звезда (Сербия) – БАТЭ (Беларусь) 1:1

Марсель (Франция) – Коньяспор (Турция) 1:0

Витория Гимарайнш (Португалия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) 1:1

Заря (Украина) – Эстерсунд (Швеция) 0:2

Герта (Германия) – Атлетик Бильбао (Испания) 0:0

Зюлте-Варегем (Бельгия) – Ницца (Франция) 1:5

Витесс (Нидерланды) – Лацио (Италия) 2:3

Вардар (Македония) – Зенит (Россия) 0:5

Реал Сосьедад (Испания) – Русенборг (Норвегия) 4:0

Арсенал (Англия) – Кельн (Германия) 3:1

– Плей-офф раунд

Ответные матчи:

АЕК Ларнака – Виктория 0:0

Динамо Киев – Маритиму 3:1

Александрия – БАТЭ 1:2

Зенит – Утрехт 2:0 (д.в.)

Маккаби Тель-Авив – Альтах 2:2

Зальцбург – Вииторул 4:0

Шериф - Легия 0:0

Эстерсунд – ПАОК 2:0

Судува – Лудогорец 0:0

Фенербахче – Вардар 1:2

АЕК Афины – Брюгге 3:0

Видеотон – Партизан 0:4

Митьюлланд – Аполлон 1:1

Скендербеу – Динамо Загреб 0:0

Атлетик – Панатинаикос 1:0

Брага – Хабнарфьордюр 3:2

Марсель Олимпик – Домжале 3:0

Русенборг – Аякс 3:2

Шкендия – Милан 0:1

Хайдук – Эвертон 1:1

Црвена Звезда – Краснодар 2:1

Аустрия – Осиек 0:1

Первые матчи:

Среда, 16 августа

Утрехт – Зенит 1:0

Четверг, 17 августа

Аполлон – Митьюлланд 3:2

БАТЭ – Александрия 1:1

Динамо Загреб – Скендербеу 0:1

Краснодар – Црвена Звезда 3:2

Хабнарфьордюр – Брага 1:2

ПАОК – Эстерсунд 3:1

Вардар – Фенербахче 2:0

Виктория – АЕК Ларнака 3:1

Панатинаикос – Атлетик 2:3

Альтах – Маккаби Тель-Авив 0:1

Лудогорец – Судува 2:0

Милан – Шкендия 6:0

Осиек – Аустрия 1:2

Брюгге – АЕК Афины 0:0

Вииторул – Зальцбург 1:3

Домжале – Марсель Олимпик 1:1

Аякс – Русенборг 0:1

Легия – Шериф 1:1

Партизан – Видеотон 0:0

Эвертон – Хайдук 2:0

Маритиму – Динамо Киев 0:0

– Третий квалификационный раунд

Ответные матчи

Среда, 2 августа

АЕЛ – Аустрия 1:2

Сьон – Судува 1:1

Четверг, 3 августа

Динамо Минск – АЕК Ларнака 1:1

Шкендия – ФК Тракай 3:0

Одд – Динамо Загреб 0:0

Александрия – Астра 1:0

Аполлон – Абердин 2:0

Видеотон – Бордо 1:0

Габала – Панатинаикос 1:2

Зенит – Бней Иегуда 0:1

Спарта Прага – Црвена Звезда 0:1

Фенербахче – Штурм 1:1

Фола – Эстерсунд 1:2

Люнгбю – Краснодар 1:3

Маритиму – Ботев Пловдив 2:0

ПАОК – Олимпик 2:0

Скендербеу – Млада Болеслав 3:1

Лех – Утрехт 2:2

Альтах – Гент 3:1

Мидтьюлланн – Арка 2:1

Хайдук – Бреннбю 2:0

Атлетик – Динамо Бухарест 3:0

Милан – Университатя Крайова 2:0

Осиек – ПСВ 1:0

Остенде – Марсель 0:0

Ружомберок – Эвертон 0:1

Паниониос – Маккаби Тель-Авив 0:1

Домжале – Фрайбург 2:0

Брага – АИК

Первые матчи

Четверг, 27 июля

Млада Болеслав – Скендербеу 2:1

Олимпик – ПАОК 1:1

ФК Тракай – Шкендия 2:1

Маккаби Тель-Авив – Паниониос 1:0

АЕК Ларнака – Динамо Минск 2:0

АИК – Брага 1:1

Краснодар – Люнгбю 2:1

ПСВ – Осиек 0:1

Судува – Сьон 3:0

Утрехт – Лех 0:0

Штурм – Фенербахче 1:2

Эстерсунд – Фола 1:0

Астра – Александрия 0:0

Бней Иегуда – Зенит 0:2

Ботев Пловдив – Маритиму 0:0

Динамо Бухарест – Атлетик 1:1

Арка – Мидтьюлланн 3:2

Бреннбю – Хайдук 0:0

Университатя Крайова – Милан 0:1

Бордо – Видеотон 2:1

Гент – Альтах 1:1

Панатинаикос – Габала 1:0

Црвена Звезда – Спарта Прага 2:0

Абердин – Аполлон 2:1

Динамо Загреб – Одд 2:1

Марсель – Остенде 4:2

Аустрия – АЕЛ 0:0

Фрайбург – Домжале 1:0

Эвертон – Ружомберок 1:0

– Второй квалификационный раунд

Ответные матчи

Четверг, 20 июля

Динамо Минск – Работнички 3:0

Люнгбю – Слован Братислава 2:1

ВПС – Бреннбю 2:1

Млада Болеслав – Шемрок Роверс 2:0

Судува – Лиепая 0:1

ФК Тракай – Норрчепинг 2:1 (по пенальти 5:3)

ХИК – Шкендия 1:1

Динамо-Брест – Альтах 0:3

АЕК Ларнака – Корк Сити 1:0

АИК – Железничар 2:0

Бней Иегуда – Тренчин 2:0

Бранн – Ружомберок 0:2

Заря Бельцы – Аполлон 1:2

Зира – Астра 0:0

Левски – Хайдук 1:2

Мидтьюлланн – Ференцварош 3:1

Одд – Вадуц 1:0

Ботев Пловдив – Бейтар 4:0

Галатасарай – Эстерсунд 1:1

Утрехт – Валлетта 3:1

Фола – Интер Баку 4:1

Люцерн – Осиек 2:1

АЕЛ – Нидеркорн 2:1

Домжале – Валюр 3:2

Лех – Хеугесунн 2:0

Скендербеу – Кайрат Алматы 2:0

Младость Подгорица – Штурм 0:3

Црвена Звезда – Иртыш Павлодар 2:0

Ягеллония – Габала 0:2

Горица – Паниониос 2:3

Широки Бриег – Абердин 0:2

Видеотон – Калью 1:1

КР Рейкьявик – Маккаби Тель-Авив 0:2

Первые матчи

Среда, 12 июля

Интер Баку – Фола 1:0

Четверг, 13 июля

Иртыш Павлодар – Црвена Звезда 1:1

Кайрат Алматы – Скендербеу 1:1

Маккаби Тель-Авив – КР Рейкьявик 3:1

Работнички – Динамо Минск 1:1

Ружомберок – Бранн 0:1

Шкендия – ХИК 3:1

Калью – Видеотон 0:3

Альтах – Динамо-Брест 1:1

Бреннбю – ВПС 2:0

Лиепая – Судува 0:2

Аполлон – Заря Бельцы 3:0

Вадуц – Одд 0:1

Габала – Ягеллония 1:1

Хеугесунн – Лех 3:2

Эстерсунд – Галатасарай 2:0

Астра – Зира 3:1

Валлетта – Утрехт 0:0

Нидеркорн – АЕЛ 0:1

Бейтар – Ботев Пловдив 1:1

Норрчепинг – ФК Тракай 2:1

Слован Братислава – Люнгбю 0:1

Тренчин – Бней Иегуда 1:1

Хайдук – Левски 1:0

Штурм – Младость Подгорица 0:1

Абердин – Широки Бриег 1:1

Железничар – АИК 0:0

Корк Сити – АЕК Ларнака 0:1

Осиек – Люцерн 2:0

Паниониос – Горица 2:0

Ференцварош – Мидтьюлланн 2:4

Шемрок Роверс – Млада Болеслав 1:3

Валюр – Домжале 1:2

– Первый квалификационный раунд

Ответные матчи

Вторник, 4 июля

Бальцан – Видеотон 3:3

Прогресс – Глазго Рейнджерс 2:0

Четверг, 6 июля

АЕЛ – Сент-Джозефс 6:0

АИК – Клаксвик 5:0

Альтах – Чихура 1:1

Атлантас – Кайрат 1:2

Б-36 – Нымме Калью 1:2

Ботев – Партизани 1:0

Бэллимена Юнайтед – Одд 0:2

Вадуц – Бала Таун 3:0

*Валюр – Вентспилс

Вашаш – Бейтар 0:3

Гандзасар – Младост Подгорица 0:3

Горица – Ширак 2:2

Дачия – Шкендия 0:4

Дерри Сити – Мидтьюлланн 1:4

Дифферданж – Зира 1:2

Дунав – Иртыш 0:2

Елгава – Ференцварош 0:1

Зета – Железничар 2:2

Корк Сити – Левадия 4:1

Милсами – Фола 1:1

Олимпия Любляна – Вааса 0:1

Ордабасы – Широки Бриег 0:0

Осиек – Унио Эспортива Санта-Колома 4:0

Пелистер – Лех 0:3

Приштина – Норрчепинг 0:1

Работнички – Тре Пенне 6:0

Ружомберок – Войводина 2:0

Рунавик – Динамо Минск 0:2

Сант-Жулия – Скендербеу 0:5

Сараево – Заря Бельцы 2:1 (по пенальти 5:6)

Слован Братислава – Пюник 5:0

Судува – Шахтер Солигорск 2:1

Сутьеска – Левски 0:0

Тирана – Маккаби Тель-Авив 0:3

Торпедо Кутаиси – Тренчин 0:3

Тракай – Сент-Джонстон 1:0

ФК Лиепая – Крузейдерс 2:0

Флориана – Црвена Звезда 3:3

Фольгоре – Валетта 0:2

ХИК – Коннас Куэй Номадс 3:0

*Шемрок Роверс – Стьярнан

Ягеллония – Динамо Батуми 4:0

Бангор Сити – Люнгбю 0:3

Интер Баку – Младост Лучани 2:0

Колрейн – Хеугесунн 0:0

*Линкольн – АЕК Ларнака

Флора – Домжале 2:3

Первые матчи

Четверг, 29 июня

Ширак – Горица 0:2

Иртыш – Дунав 1:0

Кайрат – Атлантас 6:0

Пюник – Слован Братислава 1:4

Вентспилс – Валюр 0:0

Партизани – Ботев 1:3

Тренчин – Торпедо Кутаиси 5:1

Динамо Минск – Рунавик 2:1

Левадия – Корк Сити 0:2

Чихура – Альтах 0:1

Динамо Батуми – Ягеллония 0:1

Вааса – Олимпия Любляна 1:0

Шахтер Солигорск – Судува 0:0

Шкендия – Дачия 3:0

Одд – Бэллимена Юнайтед 3:0

Унио Эспортива Санта-Колома – Осиек 0:2

Хеугесунн – Колрейн 7:0

Ференцварош – Елгава 2:0

Люнгбю – Бангор Сити 1:0

Зира – Дифферданж 2:0

АЕК Ларнака – Линкольн 5:0

Заря Бельцы – Сараево 2:1

Левски – Сутьеска 3:1

Бейтар – Вашаш 4:3

Нымме Калью – Б-36 2:1

Фола – Милсами 2:1

Маккаби Тель-Авив – Тирана 2:0

Валетта – Фольгоре 2:0

Видеотон – Бальцан 2:0

Железничар – Зета 1:0

Лех – Пелистер 4:0

Домжале – Флора 2:0

Младост Лучани – Интер Баку 0:3

Младост Подгорица – Гандзасар 1:0

Тре Пенне – Работнички 0:1

Црвена Звезда – Флориана 3:0

Широки Бриег – Ордабасы 2:0

Войводина – Ружомберок 2:1

Мидтьюлланн – Дерри Сити 6:1

Норрчепинг – Приштина 5:0

Скендербеу – Сант-Жулия 1:0

Глазго Рейнджерс – Прогресс 1:0

Крузейдерс – ФК Лиепая 3:1

Сент-Джозефс – АЕЛ 0:4

Сент-Джонстон – Тракай 1:2

Бала Таун – Вадуц 1:2

Клаксвик – АИК 0:0

Коннас Куэй Номадс – ХИК 1:0

Стьярнан – Шемрок Роверс 0:1

КР – Сейняйоки 0:0

25.08.17: Жеребьевка руппового этапа

14.09.17: Групповой этап, первый тур

28.09.17: Групповой этап, второй тур

19.10.17: Групповой этап, третий тур

02.11.17: Групповой этап, четвертый тур

23.11.17: Групповой этап, пятый тур

07.12.17: Групповой этап, шестой тур

11.12.17: Жеребьевка 1/16 финала

15.02.18: 1/16 финала, первые матчи

22.02.18: 1/16 финала, ответные матчи

23.02.18: Жеребьевка 1/8 финала

08.03.18: 1/8 финала, первые матчи

15.03.18: 1/8 финала, ответные матчи

16.03.18: Жеребьевка 1/4 финала

05.04.18: 1/4 финала, первые матчи

12.04.18: 1/4 финала, ответные матчи

13.04.18: Жеребьевка 1/2 и финала

26.04.18: 1/2 финала, первые матчи

03.05.18: 1/2 финала, ответные матчи

16.05.18: Финал (Стад-де-Лион, Лион)