Лига Европы: Атлетико обыграл Спортинг, Лацио забил четырежды Зальцбургу
29 июня стартует новый розыгрыш Лига Европы. Финальный матч состоится 16 мая 2018 года на Стад-де-Лион в Лионе.
Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2017/18:
– Плей-офф
1/4 финала
Первые матчи:
Четверг, 5 апреля
РБ Лейпциг – Марсель 1:0
Арсенал – ЦСКА 4:1
Атлетико М – Спортинг 2:0
Лацио – РБ Зальцбург 4:2
Ответные матчи:
Четверг, 12 апреля
22:05 Марсель – РБ Лейпциг
22:05 ЦСКА – Арсенал
22:05 Спортинг – Атлетико
22:05 РБ Зальцбург - Лацио
1/8 финала
Ответные матчи:
Четверг, 15 марта
Локомотив Москва – Атлетико 1:5
Атлетик – Марсель 1:2
Виктория Пльзень – Спортинг 2:1 д.в.
Динамо Киев – Лацио 0:2
Зенит – РБ Лейпциг 1:1
Арсенал – Милан 3:1
Лион – ЦСКА 2:3
РБ Зальцбург – Боруссия Д 0:0
Первые матчи:
Четверг, 8 марта
Атлетико – Локомотив Москва 3:0
Боруссия Д – РБ Зальцбург 1:2
Милан – Арсенал 0:2
ЦСКА Москва – Лион 0:1
Лацио – Динамо Киев 2:2
Марсель – Атлетик 3:1
РБ Лейпциг – Зенит 2:1
Спортинг – Виктория Пльзень 2:0
1/16 финала
Ответные матчи:
Среда, 21 февраля
ЦСКА – Црвена Звезда 1:0
Четверг, 22 февраля
Локомотив Москва – Ницца 1:0
Атлетико – Копенгаген 1:0
Виктория Пльзень – Партизан 2:0
Вильярреал – Лион 0:1
Динамо Киев – АЕК 0:0
Зенит – Селтик 3:0
Лацио – Стяуа 5:1
РБ Лейпциг – Наполи 0:2
Спортинг – Астана 3:3
Арсенал – Эстерсунд 1:2
Аталанта – Боруссия Д 1:1
Атлетик – Спартак Москва 1:2
Брага – Марсель 1:0
Милан – Лудогорец 1:0
Зальцбург – Реал Сосьедад 2:1
Первые матчи:
Вторник, 13 февраля
Црвена Звезда – ЦСКА 0:0
Четверг, 15 февраля
Астана – Спортинг 1:3
Боруссия Д – Аталанта 3:2
Лудогорец – Милан 0:3
Марсель – Брага 3:0
Ницца – Локомотив Москва 2:3
Реал Сосьедад – Зальцбург 2:2
Спартак Москва – Атлетик 1:3
Эстерсунд – Арсенал 0:3
АЕК – Динамо Киев 1:1
Копенгаген – Атлетико 1:4
Лион – Вильярреал 3:1
Наполи – РБ Лейпциг 1:3
Партизан – Виктория Пльзень 1:1
Селтик – Зенит 1:0
Стяуа – Лацио 1:0
– Групповой этап
6 тур
Четверг, 7 декабря
Аполлон Лимасол (Кипр) – Эвертон (Англия) 0:3
Аталанта (Италия) – Лион (Франция) 1:0
Аустрия Вена (Австрия) – АЕК Афины (Греция) 0:0
Истанбул Башакшехир (Турция) – Брага (Португалия) 2:1
Вильярреал (Испания) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 0:1
Динамо Киев (Украина) – Партизан (Сербия) 4:1
Фастав Злин (Чехия) – Локомотив Москва (Россия) 0:2
Копенгаген (Дания) – Шериф (Молдавия) 2:0
Риека (Хорватия) – Милан (Италия) 2:0
Славия Прага (Чехия) – Астана (Казахстан) 0:1
Хоффенхайм (Германия) – Лудогорец (Болгария) 1:1
Янг Бойз (Швейцария) – Скендербеу (Албания) 2:1
Арсенал (Англия) – БАТЭ (Беларусь) 6:0
Вардар (Македония) – Русенборг (Норвегия) 1:1
Витесс (Нидерланды) – Ницца (Франция) 1:0
Герта (Германия) – Эстерсунд (Швеция) 1:1
Витория Гимарайнш (Португалия) – Коньяспор (Турция) 1:1
Заря (Украина) – Атлетик Бильбао (Испания) 0:2
Зюлте-Варегем (Бельгия) – Лацио (Италия) 3:2
Марсель (Франция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) 0:0
Реал Сосьедад (Испания) – Зенит (Россия) 1:3
Стяуа (Румыния) – Лугано (Швейцария) 1:2
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Виктория Пльзень (Чехия) 0:2
Црвена Звезда (Сербия) – Кельн (Германия) 1:0
5 тур
Четверг, 23 ноября
Астана (Казахстан) – Вильярреал (Испания) 2:3
Атлетик Бильбао (Испания) – Герта (Германия) 3:2
БАТЭ (Беларусь) – Црвена Звезда (Сербия) 0:0
Виктория Пльзень (Чехия) – Стяуа (Румыния) 2:0
Зенит (Россия) – Вардар (Македония) 2:1
Кельн (Германия) – Арсенал (Англия) 1:0
Коньяспор (Турция) – Марсель (Франция) 1:1
Лацио (Италия) – Витесс (Нидерланды) 1:1
Локомотив Москва (Россия) – Копенгаген (Дания) 2:1
Лугано (Швейцария) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:0
Ницца (Франция) – Зюлте-Варегем (Бельгия) 3:1
Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Витория Гимарайнш (Португалия) 3:0
Русенборг (Норвегия) – Реал Сосьедад (Испания) 0:1
Эстерсунд (Швеция) – Заря (Украина) 2:0
АЕК Афины (Греция) – Риека (Хорватия) 2:2
Брага (Португалия) – Хоффенхайм (Германия) 3:1
Лион (Франция) – Аполлон Лимасол (Кипр) 4:0
Лудогорец (Болгария) – Истанбул Башакшехир (Турция) 1:2
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Славия Прага (Чехия) 0:2
Милан (Италия) – Аустрия Вена (Австрия) 5:1
Партизан (Сербия) – Янг Бойз (Швейцария) 2:1
Скендербеу (Албания) – Динамо Киев (Украина) 3:2
Шериф (Молдавия) – Фастав Злин (Чехия) 1:0
Эвертон (Англия) – Аталанта (Италия) 1:5
4 тур
Четверг, 2 ноября
АЕК Афины (Греция) – Милан (Италия) 0:0
Аполлон Лимасол (Кипр) – Аталанта (Италия) 1:1
Истанбул Башакшехир (Турция) – Хоффенхайм (Германия) 1:1
Копенгаген (Дания) – Фастав Злин (Чехия) 3:0
Лион (Франция) – Эвертон (Англия) 3:0
Локомотив Москва (Россия) – Шериф (Молдавия) 1:2
Лудогорец (Болгария) – Брага (Португалия) 1:1
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Астана (Казахстан) 0:1
Партизан (Сербия) – Скендербеу (Албания) 2:0
Риека (Хорватия) – Аустрия Вена (Австрия) 1:4
Славия Прага (Чехия) – Вильярреал (Испания) 0:2
Янг Бойз (Швейцария) – Динамо Киев (Украина) 0:1
Арсенал (Англия) – Црвена Звезда (Сербия) 0:0
Атлетик Бильбао (Испания) – Эстерсунд (Швеция) 1:0
Виктория Пльзень (Чехия) – Лугано (Швейцария) 4:1
Витесс (Нидерланды) – Зюлте-Варегем (Бельгия) 0:2
Герта (Германия) – Заря (Украина) 2:0
Витория Гимарайнш (Португалия) – Марсель (Франция) 1:0
Кельн (Германия) – БАТЭ (Беларусь) 5:2
Лацио (Италия) – Ницца (Франция) 1:0
Реал Сосьедад (Испания) – Вардар (Македония) 3:0
Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Коньяспор (Турция) 0:0
Русенборг (Норвегия) – Зенит (Россия) 1:1
Стяуа (Румыния) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 1:1
3 тур
Четверг, 19 октября
Астана (Казахстан) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 4:0
БАТЭ (Беларусь) – Кельн (Германия) 1:0
Вардар (Македония) – Реал Сосьедад (Испания) 0:6
Заря (Украина) – Герта (Германия) 2:1
Зенит (Россия) – Русенборг (Норвегия) 3:1
Зюлте-Варегем (Бельгия) – Витесс (Нидерланды) 1:1
Коньяспор (Турция) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) 0:2
Лугано (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) 3:2
Марсель (Франция) – Витория Гимарайнш (Португалия) 2:1
Ницца (Франция) – Лацио (Италия) 1:3
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Стяуа (Румыния) 1:2
Црвена Звезда (Сербия) – Арсенал (Англия) 0:1
Эстерсунд (Швеция) – Атлетик Бильбао (Испания) 2:2
Аталанта (Италия) – Аполлон Лимасол (Кипр) 3:1
Аустрия Вена (Австрия) – Риека (Хорватия) 1:3
Брага (Португалия) – Лудогорец (Болгария) 0:2
Вильярреал (Испания) – Славия Прага (Чехия) 2:2
Динамо Киев (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) 2:2
Фастав Злин (Чехия) – Копенгаген (Дания) 1:1
Милан (Италия) – АЕК Афины (Греция) 0:0
Скендербеу (Албания) – Партизан (Сербия) 0:0
Хоффенхайм (Германия) – Истанбул Башакшехир (Турция) 3:1
Шериф (Молдавия) – Локомотив Москва (Россия) 1:1
Эвертон (Англия) – Лион (Франция) 1:2
2 тур
Четверг, 28 сентября
Астана (Казахстан) – Славия Прага (Чехия) 1:1
Атлетик Бильбао (Испания) – Заря (Украина) 0:1
БАТЭ (Беларусь) – Арсенал (Англия) 2:4
Виктория Пльзень (Чехия) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 3:1
Зенит (Россия) – Реал Сосьедад (Испания) 3:1
Кельн (Германия) – Црвена Звезда (Сербия) 0:1
Коньяспор (Турция) – Витория Гимарайнш (Португалия) 2:1
Лацио (Италия) – Зюлте-Варегем (Бельгия) 2:0
Лугано (Швейцария) – Стяуа (Румыния) 1:2
Ницца (Франция) – Витесс (Нидерланды) 3:0
Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Марсель (Франция) 1:0
Русенборг (Норвегия) – Вардар (Македония) 3:1
Эстерсунд (Швеция) – Герта (Германия) 1:0
АЕК Афины (Греция) – Аустрия Вена (Австрия) 2:2
Брага (Португалия) – Истанбул Башакшехир (Турция) 2:1
Лион (Франция) – Аталанта (Италия) 1:1
Локомотив Москва (Россия) – Фастав Злин (Чехия) 3:0
Лудогорец (Болгария) – Хоффенхайм (Германия) 2:1
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Вильярреал (Испания) 0:0
Милан (Италия) – Риека (Хорватия) 3:2
Партизан (Сербия) – Динамо Киев (Украина) 2:3
Скендербеу (Албания) – Янг Бойз (Швейцария) 1:1
Шериф (Молдавия) – Копенгаген (Дания) 0:0
Эвертон (Англия) – Аполлон Лимасол (Кипр) 2:2
1 тур
Четверг, 14 сентября
Вильярреал (Испания) – Астана (Казахстан) 3:1
Славия Прага (Чехия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) 1:0
Динамо Киев (Украина) – Скендербеу (Албания) 3:1
Янг Бойз (Швейцария) – Партизан (Сербия) 1:1
Хоффенхайм (Германия) – Брага (Португалия) 1:2
Истанбул Башакшехир (Турция) – Лудогорец (Болгария) 0:0
Аустрия Вена (Австрия) – Милан (Италия) 1:5
Риека (Хорватия) – АЕК Афины (Греция) 1:2
Аталанта (Италия) – Эвертон (Англия) 3:0
Аполлон Лимасол (Кипр) – Лион (Франция) 1:1
Фастав Злин (Чехия) – Шериф (Молдавия) 0:0
Копенгаген (Дания) – Локомотив Москва (Россия) 0:0
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Лугано (Швейцария) 2:1
Стяуа (Румыния) – Виктория Пльзень (Чехия) 3:0
Црвена Звезда (Сербия) – БАТЭ (Беларусь) 1:1
Марсель (Франция) – Коньяспор (Турция) 1:0
Витория Гимарайнш (Португалия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) 1:1
Заря (Украина) – Эстерсунд (Швеция) 0:2
Герта (Германия) – Атлетик Бильбао (Испания) 0:0
Зюлте-Варегем (Бельгия) – Ницца (Франция) 1:5
Витесс (Нидерланды) – Лацио (Италия) 2:3
Вардар (Македония) – Зенит (Россия) 0:5
Реал Сосьедад (Испания) – Русенборг (Норвегия) 4:0
Арсенал (Англия) – Кельн (Германия) 3:1
– Плей-офф раунд
Ответные матчи:
АЕК Ларнака – Виктория 0:0
Динамо Киев – Маритиму 3:1
Александрия – БАТЭ 1:2
Зенит – Утрехт 2:0 (д.в.)
Маккаби Тель-Авив – Альтах 2:2
Зальцбург – Вииторул 4:0
Шериф - Легия 0:0
Эстерсунд – ПАОК 2:0
Судува – Лудогорец 0:0
Фенербахче – Вардар 1:2
АЕК Афины – Брюгге 3:0
Видеотон – Партизан 0:4
Митьюлланд – Аполлон 1:1
Скендербеу – Динамо Загреб 0:0
Атлетик – Панатинаикос 1:0
Брага – Хабнарфьордюр 3:2
Марсель Олимпик – Домжале 3:0
Русенборг – Аякс 3:2
Шкендия – Милан 0:1
Хайдук – Эвертон 1:1
Црвена Звезда – Краснодар 2:1
Аустрия – Осиек 0:1
Первые матчи:
Среда, 16 августа
Утрехт – Зенит 1:0
Аполлон – Митьюлланд 3:2
БАТЭ – Александрия 1:1
Динамо Загреб – Скендербеу 0:1
Краснодар – Црвена Звезда 3:2
Хабнарфьордюр – Брага 1:2
ПАОК – Эстерсунд 3:1
Вардар – Фенербахче 2:0
Виктория – АЕК Ларнака 3:1
Панатинаикос – Атлетик 2:3
Альтах – Маккаби Тель-Авив 0:1
Лудогорец – Судува 2:0
Милан – Шкендия 6:0
Осиек – Аустрия 1:2
Брюгге – АЕК Афины 0:0
Вииторул – Зальцбург 1:3
Домжале – Марсель Олимпик 1:1
Аякс – Русенборг 0:1
Легия – Шериф 1:1
Партизан – Видеотон 0:0
Эвертон – Хайдук 2:0
Маритиму – Динамо Киев 0:0
– Третий квалификационный раунд
Ответные матчи
Среда, 2 августа
АЕЛ – Аустрия 1:2
Сьон – Судува 1:1
Четверг, 3 августа
Динамо Минск – АЕК Ларнака 1:1
Шкендия – ФК Тракай 3:0
Одд – Динамо Загреб 0:0
Александрия – Астра 1:0
Аполлон – Абердин 2:0
Видеотон – Бордо 1:0
Габала – Панатинаикос 1:2
Зенит – Бней Иегуда 0:1
Спарта Прага – Црвена Звезда 0:1
Фенербахче – Штурм 1:1
Фола – Эстерсунд 1:2
Люнгбю – Краснодар 1:3
Маритиму – Ботев Пловдив 2:0
ПАОК – Олимпик 2:0
Скендербеу – Млада Болеслав 3:1
Лех – Утрехт 2:2
Альтах – Гент 3:1
Мидтьюлланн – Арка 2:1
Хайдук – Бреннбю 2:0
Атлетик – Динамо Бухарест 3:0
Милан – Университатя Крайова 2:0
Осиек – ПСВ 1:0
Остенде – Марсель 0:0
Ружомберок – Эвертон 0:1
Паниониос – Маккаби Тель-Авив 0:1
Домжале – Фрайбург 2:0
Брага – АИК
Первые матчи
Четверг, 27 июля
Млада Болеслав – Скендербеу 2:1
Олимпик – ПАОК 1:1
ФК Тракай – Шкендия 2:1
Маккаби Тель-Авив – Паниониос 1:0
АЕК Ларнака – Динамо Минск 2:0
АИК – Брага 1:1
Краснодар – Люнгбю 2:1
ПСВ – Осиек 0:1
Судува – Сьон 3:0
Утрехт – Лех 0:0
Штурм – Фенербахче 1:2
Эстерсунд – Фола 1:0
Астра – Александрия 0:0
Бней Иегуда – Зенит 0:2
Ботев Пловдив – Маритиму 0:0
Динамо Бухарест – Атлетик 1:1
Арка – Мидтьюлланн 3:2
Бреннбю – Хайдук 0:0
Университатя Крайова – Милан 0:1
Бордо – Видеотон 2:1
Гент – Альтах 1:1
Панатинаикос – Габала 1:0
Црвена Звезда – Спарта Прага 2:0
Абердин – Аполлон 2:1
Динамо Загреб – Одд 2:1
Марсель – Остенде 4:2
Аустрия – АЕЛ 0:0
Фрайбург – Домжале 1:0
Эвертон – Ружомберок 1:0
– Второй квалификационный раунд
Ответные матчи
Четверг, 20 июля
Динамо Минск – Работнички 3:0
Люнгбю – Слован Братислава 2:1
ВПС – Бреннбю 2:1
Млада Болеслав – Шемрок Роверс 2:0
Судува – Лиепая 0:1
ФК Тракай – Норрчепинг 2:1 (по пенальти 5:3)
ХИК – Шкендия 1:1
Динамо-Брест – Альтах 0:3
АЕК Ларнака – Корк Сити 1:0
АИК – Железничар 2:0
Бней Иегуда – Тренчин 2:0
Бранн – Ружомберок 0:2
Заря Бельцы – Аполлон 1:2
Зира – Астра 0:0
Левски – Хайдук 1:2
Мидтьюлланн – Ференцварош 3:1
Одд – Вадуц 1:0
Ботев Пловдив – Бейтар 4:0
Галатасарай – Эстерсунд 1:1
Утрехт – Валлетта 3:1
Фола – Интер Баку 4:1
Люцерн – Осиек 2:1
АЕЛ – Нидеркорн 2:1
Домжале – Валюр 3:2
Лех – Хеугесунн 2:0
Скендербеу – Кайрат Алматы 2:0
Младость Подгорица – Штурм 0:3
Црвена Звезда – Иртыш Павлодар 2:0
Ягеллония – Габала 0:2
Горица – Паниониос 2:3
Широки Бриег – Абердин 0:2
Видеотон – Калью 1:1
КР Рейкьявик – Маккаби Тель-Авив 0:2
Первые матчи
Среда, 12 июля
Интер Баку – Фола 1:0
Четверг, 13 июля
Иртыш Павлодар – Црвена Звезда 1:1
Кайрат Алматы – Скендербеу 1:1
Маккаби Тель-Авив – КР Рейкьявик 3:1
Работнички – Динамо Минск 1:1
Ружомберок – Бранн 0:1
Шкендия – ХИК 3:1
Калью – Видеотон 0:3
Альтах – Динамо-Брест 1:1
Бреннбю – ВПС 2:0
Лиепая – Судува 0:2
Аполлон – Заря Бельцы 3:0
Вадуц – Одд 0:1
Габала – Ягеллония 1:1
Хеугесунн – Лех 3:2
Эстерсунд – Галатасарай 2:0
Астра – Зира 3:1
Валлетта – Утрехт 0:0
Нидеркорн – АЕЛ 0:1
Бейтар – Ботев Пловдив 1:1
Норрчепинг – ФК Тракай 2:1
Слован Братислава – Люнгбю 0:1
Тренчин – Бней Иегуда 1:1
Хайдук – Левски 1:0
Штурм – Младость Подгорица 0:1
Абердин – Широки Бриег 1:1
Железничар – АИК 0:0
Корк Сити – АЕК Ларнака 0:1
Осиек – Люцерн 2:0
Паниониос – Горица 2:0
Ференцварош – Мидтьюлланн 2:4
Шемрок Роверс – Млада Болеслав 1:3
Валюр – Домжале 1:2
– Первый квалификационный раунд
Ответные матчи
Вторник, 4 июля
Бальцан – Видеотон 3:3
Прогресс – Глазго Рейнджерс 2:0
Четверг, 6 июля
АЕЛ – Сент-Джозефс 6:0
АИК – Клаксвик 5:0
Альтах – Чихура 1:1
Атлантас – Кайрат 1:2
Б-36 – Нымме Калью 1:2
Ботев – Партизани 1:0
Бэллимена Юнайтед – Одд 0:2
Вадуц – Бала Таун 3:0
*Валюр – Вентспилс
Вашаш – Бейтар 0:3
Гандзасар – Младост Подгорица 0:3
Горица – Ширак 2:2
Дачия – Шкендия 0:4
Дерри Сити – Мидтьюлланн 1:4
Дифферданж – Зира 1:2
Дунав – Иртыш 0:2
Елгава – Ференцварош 0:1
Зета – Железничар 2:2
Корк Сити – Левадия 4:1
Милсами – Фола 1:1
Олимпия Любляна – Вааса 0:1
Ордабасы – Широки Бриег 0:0
Осиек – Унио Эспортива Санта-Колома 4:0
Пелистер – Лех 0:3
Приштина – Норрчепинг 0:1
Работнички – Тре Пенне 6:0
Ружомберок – Войводина 2:0
Рунавик – Динамо Минск 0:2
Сант-Жулия – Скендербеу 0:5
Сараево – Заря Бельцы 2:1 (по пенальти 5:6)
Слован Братислава – Пюник 5:0
Судува – Шахтер Солигорск 2:1
Сутьеска – Левски 0:0
Тирана – Маккаби Тель-Авив 0:3
Торпедо Кутаиси – Тренчин 0:3
Тракай – Сент-Джонстон 1:0
ФК Лиепая – Крузейдерс 2:0
Флориана – Црвена Звезда 3:3
Фольгоре – Валетта 0:2
ХИК – Коннас Куэй Номадс 3:0
*Шемрок Роверс – Стьярнан
Ягеллония – Динамо Батуми 4:0
Бангор Сити – Люнгбю 0:3
Интер Баку – Младост Лучани 2:0
Колрейн – Хеугесунн 0:0
*Линкольн – АЕК Ларнака
Флора – Домжале 2:3
Первые матчи
Четверг, 29 июня
Ширак – Горица 0:2
Иртыш – Дунав 1:0
Кайрат – Атлантас 6:0
Пюник – Слован Братислава 1:4
Вентспилс – Валюр 0:0
Партизани – Ботев 1:3
Тренчин – Торпедо Кутаиси 5:1
Динамо Минск – Рунавик 2:1
Левадия – Корк Сити 0:2
Чихура – Альтах 0:1
Динамо Батуми – Ягеллония 0:1
Вааса – Олимпия Любляна 1:0
Шахтер Солигорск – Судува 0:0
Шкендия – Дачия 3:0
Одд – Бэллимена Юнайтед 3:0
Унио Эспортива Санта-Колома – Осиек 0:2
Хеугесунн – Колрейн 7:0
Ференцварош – Елгава 2:0
Люнгбю – Бангор Сити 1:0
Зира – Дифферданж 2:0
АЕК Ларнака – Линкольн 5:0
Заря Бельцы – Сараево 2:1
Левски – Сутьеска 3:1
Бейтар – Вашаш 4:3
Нымме Калью – Б-36 2:1
Фола – Милсами 2:1
Маккаби Тель-Авив – Тирана 2:0
Валетта – Фольгоре 2:0
Видеотон – Бальцан 2:0
Железничар – Зета 1:0
Лех – Пелистер 4:0
Домжале – Флора 2:0
Младост Лучани – Интер Баку 0:3
Младост Подгорица – Гандзасар 1:0
Тре Пенне – Работнички 0:1
Црвена Звезда – Флориана 3:0
Широки Бриег – Ордабасы 2:0
Войводина – Ружомберок 2:1
Мидтьюлланн – Дерри Сити 6:1
Норрчепинг – Приштина 5:0
Скендербеу – Сант-Жулия 1:0
Глазго Рейнджерс – Прогресс 1:0
Крузейдерс – ФК Лиепая 3:1
Сент-Джозефс – АЕЛ 0:4
Сент-Джонстон – Тракай 1:2
Бала Таун – Вадуц 1:2
Клаксвик – АИК 0:0
Коннас Куэй Номадс – ХИК 1:0
Стьярнан – Шемрок Роверс 0:1
КР – Сейняйоки 0:0
25.08.17: Жеребьевка руппового этапа
14.09.17: Групповой этап, первый тур
28.09.17: Групповой этап, второй тур
19.10.17: Групповой этап, третий тур
02.11.17: Групповой этап, четвертый тур
23.11.17: Групповой этап, пятый тур
07.12.17: Групповой этап, шестой тур
11.12.17: Жеребьевка 1/16 финала
15.02.18: 1/16 финала, первые матчи
22.02.18: 1/16 финала, ответные матчи
23.02.18: Жеребьевка 1/8 финала
08.03.18: 1/8 финала, первые матчи
15.03.18: 1/8 финала, ответные матчи
16.03.18: Жеребьевка 1/4 финала
05.04.18: 1/4 финала, первые матчи
12.04.18: 1/4 финала, ответные матчи
13.04.18: Жеребьевка 1/2 и финала
26.04.18: 1/2 финала, первые матчи
03.05.18: 1/2 финала, ответные матчи
16.05.18: Финал (Стад-де-Лион, Лион)
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