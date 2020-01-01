Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Джеррард может заменить Моуриньо в Тоттенхэме

Комментариев: 0
Стивен Джеррард может вернуться в АПЛ.
Стивен Джеррард
Стивен Джеррард
Getty Images

Тоттенхем интересуется главнйм тренером шотландского клуба Рэйнджерс Стивеном Джеррардом в качестве возможной замены Жозе Моуриньо, сообщает 90min.

По информации источника, кроме бывшего полузащитника и легенды Ливерпуля, лондонский клуб также рассматривает кандидатуры главногог тренера Лестера Брэндана Роджерса и немецкого специалиста Юлиана Нагельсманна.

Напоминаем, что Стивен Джеррард работает в Рэйнджерс с 2018 года и привел эту команду к победе в нынешнем сезоне чемпионата Шотландии. Для клуба из Глазго этот чемпионский титул стал первым за десять лет.

Поделись:
Теги: Тоттенхэм, Рейнджерс, Стивен Джеррард, Жозе Моуриньо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь