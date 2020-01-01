Джеррард может заменить Моуриньо в Тоттенхэме

Стивен Джеррард может вернуться в АПЛ.

Тоттенхем интересуется главнйм тренером шотландского клуба Рэйнджерс Стивеном Джеррардом в качестве возможной замены Жозе Моуриньо, сообщает 90min.

По информации источника, кроме бывшего полузащитника и легенды Ливерпуля, лондонский клуб также рассматривает кандидатуры главногог тренера Лестера Брэндана Роджерса и немецкого специалиста Юлиана Нагельсманна.

Напоминаем, что Стивен Джеррард работает в Рэйнджерс с 2018 года и привел эту команду к победе в нынешнем сезоне чемпионата Шотландии. Для клуба из Глазго этот чемпионский титул стал первым за десять лет.