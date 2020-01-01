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Ман Сити нашел дешевую замену Агуэро в АПЛ

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Манкунианцы заинтересованы в приобретении игрока из другого клуба АПЛ.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Руководство Манчестер Сити может подписать нападающего Саутгемптона Данни Ингза, в котором они видят замену аргентинцу Серхио Агуэро.

По информации Sky Sports, "горожане" видят в Ингзе более дешевую альтернативу Эрлингу Холанду, за которого нужно будет заплатить около 100 млн евро.

Напомним, что контракт Агуэро истекает нынешним летом и, скорее всего, Сити не станет его продлевать.

Ранее сообщалось, что Агуэро жаловался тренеру на своих одноклубников.

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Теги: Серхио Агуэро, Манчестер Сити, футбол, АПЛ
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